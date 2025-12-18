Cometa interestelar 3I/ATLAS se acercará a la Tierra este viernes: estas son las coordenadas para verlo desde EUA

El cometa interestelar 3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano a la Tierra durante la madrugada del viernes 19 de diciembre, sin que represente ningún riesgo para el planeta. El acercamiento ha sido calculado con precisión por astrónomos, quienes destacan el valor científico de este evento poco común.

Aunque el cometa permanecerá a una distancia segura, su paso ha despertado interés internaciona l debido a su origen fuera del sistema solar. Se trata de apenas el tercer objeto interestelar jamás detectado atravesando nuestro vecindario cósmico, lo que convierte su observación en una oportunidad excepcional.

El sobrevuelo permitirá a los científicos analizar material formado alrededor de otra estrella, lo que ofrece pistas clave sobre la formación de sistemas planetarios más allá del nuestro y amplía el conocimiento sobre la diversidad de cuerpos que existen en la galaxia.

¿A qué distancia pasará 3I/ATLAS de la Tierra?

Según los cálculos orbitales del sistema Horizons del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, el cometa alcanzará su distancia mínima a la Tierra a la 1:00 a. m. EST (06:00 GMT) del 19 de diciembre. En ese momento, 3I/ATLAS estará a aproximadamente 1,8 unidades astronómicas, es decir, unos 270 millones de kilómetros, casi el doble de la distancia media entre nuestro planeta y el Sol.

Los observadores del cielo que quieran seguir el paso de 3I/ATLAS también podrán hacerlo en vivo a través de YouTube, gracias a canales especializados en astronomía como Space.com o la NASA.

Aunque su brillo será insuficiente para verlo a simple vista, los expertos destacan que cada acercamiento interestelar es una oportunidad científica única, ya que este tipo de objetos ofrecen datos sobre materiales formados en sistemas estelares distintos al nuestro.

La importancia científica del cometa 3I/ATLAS

Descubierto el 1 de julio de 2025 por los telescopios ATLAS en Chile, el 3I/ATLAS es apenas el tercer objeto interestelar detectado en nuestro sistema solar, después de ‘Oumuamua en 2017 y 2I/Borisov en 2019. Su rareza convierte su observación en un evento excepcional para la comunidad científica internacional.

Además, la aproximación de 3I/ATLAS sirve como laboratorio natural para probar técnicas de observación y análisis astronómico de objetos que provienen del espacio interestelar, fortaleciendo la preparación de la ciencia frente a futuros visitantes cósmicos.