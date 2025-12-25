VIDEO: El Niño Dios más grande y milagroso del mundo está en México y mide ¡casi 7 metros!

El Niño Dios más grande del mundo se encuentra en México, en una pequeña comunidad en el estado de Zacatecas, donde los habitantes se sienten muy orgullosos y mucho más seguros desde que la figura gigante llegó a la parroquia que la alberga.

Desde hace varios años, el Niño Dios gigante de Zacatecas es una de las atracciones más visitadas en esta entidad a lo largo del año, pero sobre todo, durante la temporada navideña. ¿Sabías de su existencia? Te contamos todos los detalles.

¿Dónde se encuentra el Niño Dios más grande del mundo?

El Niño Dios más grande del mundo se encuentra en la Parroquia de la Epifanía del Señor en la comunidad de Zoquite, en el municipio de Guadalupe, Zacatecas. La figura pesa 800 kg y ¡mide 6.48 metros de largo!

Este Niño Dios que se considera el más grande del mundo, llegó a la comunidad de Zoquite el 13 de noviembre de 2019, por encargo del sacerdote de la parroquia Humberto Rodríguez Bañuelos, quien bendijo a la figura y ordenó que se colocara dentro de la parroquia con un soporte seguro. Los habitantes de la comunidad colaboraron con recursos económicos, tanto para la edificación de la parroquia como para la creación de la figura.

De acuerdo con los habitantes, el Niño Dios gigante de Zoquite es tan milagroso como su tamaño.

¿Qué se hace el 24 de diciembre con el Niño Dios?

El 24 de diciembre, es la Nochebuena y la tradición católica marca que es el momento de acostar al Niño Dios en el pesebre del nacimiento. Este acto simboliza el nacimiento de Jesús y suele realizarse a la medianoche de Nochebuena o antes de la cena navideña.

Sin embargo, antes de acostar al niño, las familias acostumbran darle el arrullo. Generalmente, los familiares de mayor rango toman un extremo de una sábana y colocan al niño en ella para darle el arrullo, mientras entonan una canción de cuna.

Después, la figura del Niño Dios se coloca en el pesebre, que hasta ese momento se mantenía vacío, completando así la representación del nacimiento. Se acostumbra que los integrantes de la familia pasen a darle un beso al niño.

