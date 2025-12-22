Después de 15 años, UNAM halla ajolote del Altiplano en Querétaro

El ajolote es uno de los animales característicos de México y esta en peligro de extinción; sin embargo, científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hallaron un ejemplar del Ambystoma velascí.

Hallan ajolote del Altiplano

De acuerdo con científicos del Laboratorio de Microbiología Ambiental de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala en el municipio de Amealco de Bonfil hallaron al ajolote del Altiplano . El Investigador Diego de Jesús Chaparro y el biólogo Julio César Parra Escobar desde hace 15 años no se tenía registro de esta especie.

Según la investigación, en un lago artificial cuya agua se usa para el cultivo hallaron al ajolote del Altiplano. Hasta el momento se han localizado 50 ejemplares que funcionarían como "sombrilla", es decir que se dediquen recursos públicos para su protección. Se buscará que esta zona sea Área Natural Protegida para preservar esta especie.

Estudios de conservación del ajolote

Cabe mencionar que este hallazgo forma parte de los estudios de conservación que se realizan en el lugar y se analizaron porcentajes de oxígeno disuelto, acidez, conductividad, temperatura, sólidos suspendidos y disueltos y bacterias.

El ajolote del Altiplano abarca ambientes de bosques templados, pastizales y arroyos de aguas frías por lo que se puede encontrar en Puebla, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Morelos y Veracruz.

Ahora, la especie será estudiada durante cuatro años y se buscará desarrollar un proyecto como en Xochimilco para cuidar a esta especie en peligro de extinción.

Curiosidades del ajolote

Tienen dotes regenerativas pues si sufre una lesión puede regenerar la piel, huesos y tejido muscular.

También tienen capacidad para la neotenia, que les permite conservar rasgos propios de sus primeras fases de desarrollo durante toda su existencia.

Los ajolotes nacen en el agua y respiran por branquias como los peces, cuando son adultos sus branquias desaparecen y desarrollan pulmones, sin embargo obtienen el oxígeno a través de las branquias.

Estas especies pueden llegar a ser muy pálidos y translúcidos debido a un gen recesivo que inhibe la producción de melanina que da pigmento a la piel.

Tiene un estatus divino debido a que se cree que los aztecas lo consideraban la encarnación del dios Xólotl, el gemelo malvado de Quetzalcóatl.

