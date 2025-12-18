Titán no sería como lo imaginábamos; nuevo estudio de la NASA cambia la búsqueda de vida en la luna de Saturno

Durante años, Titán, la luna más grande de Saturno , fue considerada uno de los lugares más prometedores para encontrar vida fuera de la Tierra, debido a la posible existencia de un enorme océano de agua líquida bajo su superficie helada; sin embargo, un nuevo reanálisis de datos de la misión Cassini de la NASA cambia de forma importante esta idea.

Un estudio publicado en la revista Nature publicado el 17 de diciembre concluye que, en lugar de un océano global, el interior de Titán estaría formado principalmente por capas de hielo espeso, aguanieve y bolsas aisladas de agua líquida cerca de su núcleo rocoso.

¿Por qué se pensaba que había un océano?

La misión Cassini , que orbitó Saturno durante casi 20 años, observó que Titán se deformaba ligeramente al acercarse y alejarse del planeta. Ese “estiramiento” llevó a los científicos a pensar que bajo el hielo debía existir un océano, ya que el agua líquida permite que la corteza se flexione con mayor facilidad.

En su momento, los datos parecían cuadrar con esa hipótesis, pero algo no terminaba de encajar, en palabras de los propios científicos.

Los nuevos descubrimientos de Titan

El nuevo estudio se enfocó en un detalle que antes no se había analizado con profundidad: el tiempo. Los científicos detectaron que Titán cambia de forma unas 15 horas después del punto máximo de atracción gravitacional de Saturno .

Ese retraso es importante, puesto que según los investigadores, indica que el interior de la luna no se comporta como agua líquida, sino como una sustancia mucho más espesa, similar a la miel o a la aguanieve. Mover ese material requiere más energía y eso fue justo lo que midieron.

“La disipación de energía fue mucho mayor de lo esperado para un océano abierto”, explicó Flavio Petricca , investigador de la NASA y autor principal del estudio.

Entonces, ¿qué hay debajo del hielo en la luna de Saturno?

El nuevo modelo sugiere un interior compuesto por hielo, lodo helado y pequeñas bolsas de agua de deshielo, por lo que no sería un océano continuo, sino acuíferos aislados, parecidos a los que existen en regiones polares de la Tierra.

Aunque suene menos espectacular, esto no descarta la posibilidad de vida.

¿Aún puede haber vida en Titán?

Sí. Los científicos creen que estas bolsas de agua podrían alcanzar hasta 20 grados Celsius y concentrar mejor los nutrientes que un océano enorme, lo que podría favorecer la existencia de microorganismos simples.

Estos hallazgos serán clave para la misión Dragonfly , que la NASA planea lanzar en 2028. Su objetivo es explorar Titán de cerca y responder, por fin, si esta luna puede albergar vida.

