NASA confirma el eclipse solar más largo del siglo XXI en 2027; España, Egipto y lista de países donde se verá

El 2 de agosto de 2027 se registrará un eclipse solar total que ya es catalogado por la NASA como el más largo del siglo XXI. La fase de oscuridad total superará los seis minutos, algo poco común incluso para observadores experimentados.

Ante la expectativa global, expertos recomiendan comenzar la planeación con tiempo para aprovechar el fenómeno de forma segura.

¿Planeas ver el eclipse? Aprende cómo proteger tus ojos para disfrutarlo de manera segura:

¿Cuánto durará y qué lo hace distinto a otros eclipses?

Mientras que la mayoría de los eclipses solares totales apenas rebasan los dos minutos, en 2027 la oscuridad alcanzará seis minutos con 22 segundos en su punto máximo. Esta duración excepcional se debe a una alineación precisa entre la Tierra, la Luna y el Sol.

En esa fecha, el planeta se encontrará más alejado del Sol, lo que reduce ligeramente su tamaño aparente. Al mismo tiempo, la Luna pasará por uno de sus puntos más cercanos a la Tierra, lo que le permitirá cubrir por completo el disco solar durante más tiempo del habitual.

Países donde será visible y zonas con mejor observación

La franja de totalidad cruzará Europa, el norte de África y Medio Oriente, incluyendo:



España

Marruecos

Argelia

Túnez

Libia

Egipto

Arabia Saudita

Yemen

De acuerdo con proyecciones astronómicas, Luxor, en Egipto , será el sitio donde el eclipse alcanzará su mayor duración. La región destaca además por su bajo índice de nubosidad en agosto, un factor clave para la observación astronómica.

Reglas básicas para ver el eclipse sin dañar la vista

La observación directa del Sol solo es segura durante la totalidad absoluta. Antes y después de ese momento, es indispensable utilizar lentes con certificación ISO 12312-2 o filtros solares especiales.

La NASA advierte que el uso de objetos caseros o lentes no certificados puede provocar daños permanentes en la retina, incluso si la exposición es breve.

Opciones para seguir el evento sin viajar

Quienes no se encuentren dentro de la franja de visibilidad podrán seguir el eclipse a través de transmisiones oficiales , plataformas educativas y aplicaciones astronómicas que recrearán el evento en tiempo real.

Además de su valor científico, el eclipse de 2027 será un fenómeno cultural y turístico sin precedentes. Para millones de personas, marcará una oportunidad única: presenciar uno de los eventos celestes más prolongados y raros de la era moderna.

