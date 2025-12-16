Recomendaciones y cuándo se podrá ver el paso del cometa 3I Atlas en México

El cometa 3I Atlas ingresó a nuestro sistema solar este 2025 como todo un misterio, ya que fue el tercer objeto proveniente de otro sistema del que hay registro hasta ahora. Parecía que tenía vida propia, pero esas teorías se han ido desmintiendo, aunque todavía no hay certeza al respecto.

La buena noticia para poder investigarlo es que pasará muy cerca de la Tierra y esto abrirá enormes posibilidades de fotografiarlo de mejor manera. De hecho, estará cerca de México e incluso los aficionados podrán verlo.

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa 3I Atlas?

El cometa será visible en México este 19 de diciembre de 2025. Ese día estará en su punto de perigeo, es decir, en su ubicación más cercana a la Tierra. Y claro, como cualquier otro astro, el mejor momento para verlo será antes de que salga el Sol.

En el caso de México, el mejor momento para buscar el cometa 3I Atlas en el cielo será durante la madrugada del viernes 19 de diciembre, entre las 4:30 y las 6:30 am, por lo que habrá que levantarse muy temprano para disfrutar del espectáculo natural.

¿Cómo podremos ver el cometa 3I Atlas?

Sin embargo, existen varias condiciones que se deben considerar para poder ver el cometa 3I Atlas. Según la NASA, la magnitud aparente del objeto es de 10, por lo que no será sencillo ubicarlo a simple vista. Para darnos una idea, la magnitud aparente del planeta Plutón es de 15).

Es por eso que se necesitará, al menos, un telescopio pequeño para poder observar el cometa 3I Atlas . Incluso con unos binoculares podría ser suficiente, pero lo difícil será encontrarlo en el cielo.

La buena noticia es que, según la NASA, el cometa seguirá siendo visible a esa hora durante los próximos meses, hasta marzo, cuando su trayectoria lo lleva más allá de Júpiter.

¿Qué tan cerca de la Tierra pasará el cometa 3I Atlas?

Y es que es precisamente el 19 de junio cuando el cometa estará más cerca de la Tierra, específicamente, a una distancia de 270 millones de kilómetros, por lo que no representa ningún riesgo para nuestro planeta.

