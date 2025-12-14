¿No es un cometa? Científico de Harvard advierte anomalías en el objeto 3I/ATLAS

El objeto interestelar 3I/ATLAS volvió a colocarse en el centro de la discusión científica tras las declaraciones de Avi Loeb, astrofísico de la Universidad de Harvard, quien sostiene que este visitante proveniente de fuera del sistema solar presenta un conjunto de anomalías que no encajan del todo con el comportamiento esperado de un cometa convencional.

3I/ATLAS es apenas el tercer objeto interestelar confirmado, después de 1I/‘Oumuamua y 2I/Borisov; sin embargo, muestra diferencias relevantes respecto a ambos: mayor masa, velocidades más altas, un brillo irregular y aceleraciones no gravitacionales difíciles de reconciliar con los modelos clásicos de sublimación de hielo.

La anticola y las señales difíciles de encajar

Uno de los puntos más discutidos es la presencia de una anticola persistente , una estructura brillante orientada hacia el Sol que no se comporta como una simple ilusión geométrica, a diferencia de lo observado en miles de cometas conocidos.

Según Abraham Loeb , esta anticola cambia de orientación tras el perihelio, resiste la presión de la radiación solar y mantiene una coherencia poco común, incluso en imágenes de alta resolución.

A esto se suman aceleraciones sin evidencia clara de chorros de gas en las proporciones esperadas, así como una composición química del material expulsado con abundancias inusuales de níquel frente al hierro y al cianuro.

Las 13 anomalías que, según Avi Loeb, hacen único a 3I/ATLAS

El científico de Harvard resume una serie de 13 anomalías observacionales que, consideradas en conjunto, no se ajustan de manera limpia a la física estándar de los cometas:



Órbita hiperbólica extrema que confirma su origen interestelar

que confirma su origen interestelar Velocidad de entrada y salida inusualmente alta respecto a otros objetos similares

inusualmente alta respecto a otros objetos similares Ausencia de una coma clásica bien definida en distintas fases de observación

bien definida en distintas fases de observación Brillo anómalo que no sigue las relaciones estánda r entre tamaño, distancia al Sol y reflectividad

r entre tamaño, distancia al Sol y reflectividad Relación área–masa atípica , indicativa de una estructura poco común

, indicativa de una estructura poco común Aceleraciones no gravitacionales sin evidencia clara de chorros de gas convencionales

sin evidencia clara de chorros de gas convencionales Falta de detección concluyente de gases comunes como CO y CO2 en las proporciones esperadas

como CO y CO2 en las proporciones esperadas Comportamiento irregular del material expulsado , distinto al polvo observado en cometas normales

, distinto al polvo observado en cometas normales Presencia de una anticola persistente visible incluso en imágenes de alta resolución

visible incluso en imágenes de alta resolución Cambio en la orientación de la anticola tras el paso por el perihelio

Resistencia de la anticola a la presión de la radiación solar.

a la presión de la radiación solar. Posible presencia de fragmentos grandes o material sólido poco afectado por el viento solar.

Diferencias acumuladas respecto a ‘Oumuamua y Borisov que no se explican con un solo ajuste de modelo.

Gemini North aporta nuevas pistas del cometa

Paralelamente, el Observatorio Internacional Gemini volvió a ponerlo bajo los reflectores con una nueva imagen captada el 26 de noviembre por Gemini North, en Hawai.

En esta ocasión, 3I/ATLAS aparece con un brillo verdoso tenue, en contraste con imágenes previas tomadas desde Gemini South, en Chile, donde predominaba un tono rojizo.

El cambio está relacionado con la química de la coma: conforme el objeto se acerca al Sol, distintos gases se subliman. Entre ellos destaca el carbono diatómico, una molécula que emite luz verde al ser excitada por la radiación solar.

