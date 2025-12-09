Así se oye Marte; NASA detecta “chispas eléctricas” y sonido en el planeta rojo

Durante años se pensó que Marte era prácticamente un planeta silencioso y, aunque su atmósfera es muy delgada —solo 1% de la densidad de la terrestre—, lo que sí reduce la intensidad de los sonidos, el rover Perseverance ha demostrado que el planeta rojo no es un lugar completamente mudo.

La NASA confirmó que el rover registró chasquidos eléctricos, golpes de polvo y ruidos de viento gracias al micrófono de la SuperCam, rompiendo el mito del silencio absoluto. Estos hallazgos fueron publicados el pasado 26 de noviembre en Nature .

¿Por qué se cree que hay silencio en Marte?

El aire marciano es tan tenue que el sonido viaja con menos fuerza y se dispersa rápido, esto significa que los ruidos son más débiles, más apagados y no viajan muy lejos, pero no desaparecen.

Los micrófonos del rover son lo suficientemente sensibles para captar incluso señales electromagnéticas, por lo que pueden detectar sonidos que un ser humano no escucharía sin equipo especial.

Torbellinos que “hablan”, la electricidad del polvo marciano

Los torbellinos de polvo —frecuentes en Marte— se forman cuando el aire caliente cercano al suelo asciende y crea un movimiento giratorio. Las partículas levantadas comienzan a frotarse entre sí, generando carga eléctrica mediante el efecto triboeléctrico, el mismo que produce una chispa cuando tocamos una puerta después de caminar sobre una alfombra.

Hasta la fecha, Perseverance ha detectado 55 eventos eléctricos, 16 de ellos cuando los torbellinos pasaron justo sobre el vehículo. En esas grabaciones se escuchan chasquidos y estallidos que confirman que el ambiente marciano, lejos de ser silencioso, tiene su propio tipo de “sonido eléctrico”.

Las tormentas también producen ruido en Marte

Además de los torbellinos, 35 descargas fueron registradas durante frentes de polvo regionales. Estas turbulencias intensas facilitan la separación de cargas, generando patrones eléctricos que el micrófono detecta como chispas o crujidos.

Curiosamente, estas descargas no aumentan en las temporadas más polvorientas del año marciano, indicando que el factor clave no es la cantidad de polvo, sino el movimiento violento de las partículas, según los análisis de la NASA .

Impacto en la habitabilidad y riesgo para futuras misiones

Las descargas eléctricas podrían desencadenar reacciones químicas que produzcan compuestos muy oxidantes —como percloratos— capaces de destruir moléculas orgánicas. Esto influye directamente en la búsqueda de vida , en la química del metano y en la estabilidad atmosférica del planeta.

Además, comprender este “clima eléctrico” es crucial para proteger equipos electrónicos y para diseñar trajes espaciales seguros para futuras misiones humanas.

Un Marte menos silencioso de lo que imaginábamos

Perseverance, operado por el JPL de la NASA, sigue mostrando que Marte no es un desierto silencioso.

Aunque el sonido es débil y limitado, el planeta rojo tiene vida acústica: viento, partículas golpeando superficies y ahora, confirmadas, chispas eléctricas.

