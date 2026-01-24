Las pinturas rupestres más antiguas de la historia fueron halladas en Indonesia

En la actualidad continúan haciéndose investigaciones para conocer más sobre el origen del mundo y de la humanidad y recientemente un grupo de arqueólogos encontró una obra de arte rupestre considerada la más antigua del mundo.

Descubren la obra de arte rupestre más antigua del mundo

El descubrimiento fue publicado en la revista científica Nature y señala que el hallazgo lo realizó un equipo liderado por Maxime Aubert, arqueólogo y geoquímico de la Universidad de Griffith en Australia.

La obra de esta es una silueta de una mano pintada en negativo se caracteriza porque las yemas de los dedos parecen haber sido modificadas para adquirir una forma puntiaguda similar a las garras de animales. Fue localizada en una cueva de piedra caliza de la isla de Muna en el sureste de Cébeles y se estima que tiene una antigüedad de 67 mil 800 años.

Desde hace varios años se investigan las pinturas rupestres y se dio a conocer que en Cébeles y Borneo se encontraban las pinturas rupestres más antiguas conocidas. Estos descubrimientos ponen en duda la visión clásica que sugiere que el arte rupestre habría surgido en Europa hace unos 40 mil años coincidiendo con la expansión del Homo sapiens.

Muna fue utilizada como espacio artístico

Además, la investigación reveló que la cueva de Muna fue utilizada como espacio artístico durante un periodo muy largo pues hay evidencia de que las pinturas se realizaron de manera reiterada durante al menor 35 mil años indicando la existencia de una tradición cultural sostenida en la zona.

El hallazgo supera los mil 100 años y es considerada la más antigua pues se tenia registrada una de 66 mil 700 años en la cueva de Maltravieso en Extremadura.

El arqueólogo João Zilhão indicó que la evidencia arqueológica y genética apunta a que todos los grupos formaban parte de una misma especie humana en evolución.

