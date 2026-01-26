El sargazo vuelve a preocupar: científicos prevén mayor presencia en playas mexicanas durante 2026

El sargazo vuelve a colocarse en el centro de la agenda ambiental y turística de México. Proyecciones científicas para 2026 alertan sobre una mayor presencia del alga en el Caribe mexicano, impulsada por acumulaciones históricas detectadas en el Atlántico. La advertencia llega desde uno de los principales centros de monitoreo del fenómeno y apunta a un escenario que exige previsión en costas clave del país.

Un Atlántico con cifras récord de sargazo

El Laboratorio de Oceanografía Óptima de la Universidad del Sur de Florida (USF) difundió en enero de 2026 su evaluación de cierre de 2025 y las perspectivas para el año en curso. El análisis, basado en observación satelital, muestra concentraciones sin precedentes de sargazo tanto en el Atlántico oriental como occidental.

Según el informe, alrededor del 0,4% de la superficie del Atlántico presenta cobertura del alga, con un crecimiento acumulado cercano al 75% desde 2011. La USF detalla además que, frente a noviembre de 2025, el aumento resulta generalizado en casi todas las regiones monitoreadas, con la excepción del Golfo.

Distribución del sargazo en 2025.

Qué significa para las playas mexicanas

Con ese contexto oceánico, los científicos prevén un año “activo” para 2026. La USF anticipa arribazones tempranas en el Caribe mexicano y en islas de las Antillas Menores, un proceso que ya comienza a observarse. El Golfo de México mantendría niveles bajos, aunque con posibles efectos secundarios en su zona sur.

Las áreas con mayor riesgo en México se concentran en Quintana Roo, en destinos turísticos de alta afluencia como:

Cancún

Playa del Carmen

Tulum

Cozumel

Mahahual

