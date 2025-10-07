John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganan el Premio Nobel de Física 2025

John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis fueron galardonados por descubrir la tunelización mecánica cuántica y demostrarla en un circuito eléctrico macroscópico.

Los científicos construyeron un circuito superconductor con una unión Josephson, donde observaron cómo un sistema cuántico escapaba del estado de voltaje cero mediante el efecto túnel.

Su descubrimiento abrió paso a una nueva generación de tecnologías cuánticas, como las computadoras cuánticas, la criptografía cuántica y los sensores cuánticos.

Los experimentos de los premiados sentaron las bases de los qubits superconductores, una de las principales tecnologías usadas en el desarrollo de ordenadores cuánticos.

Los tres científicos compartirán 11 millones de coronas suecas (unos 1.17 millones de dólares). Su trabajo demuestra cómo la mecánica cuántica sigue generando avances prácticos un siglo después de su formulación.

