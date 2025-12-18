La monogamia no es natural en el ser humano, según un estudio de la Universidad de Cambridge

La Universidad de Cambridge, en Reino Unido, publicó una investigación en Proceedings of the Royal Society: Biological Science, en donde ha golpeado de manera firme una creencia humana: la monogamia no es algo natural en el ser humano. Y es que literalmente comparó diferentes especies y el nivel de monogamia que tienen, en donde el humano se encuentra muy por debajo en la lista.

No midieron infidelidades, sino el porcentaje de hijos que tienen las especies de la misma madre y padre. Por ejemplo, el ratón ciervo de California tuvo un 100% de fidelidad a su pareja, ya que todos sus hijos son de la misma relación, por lo que que se mantienen juntas toda la vida.

Monogamia, algo que no se le da al ser humano

El término de "monogamia" es más sutil, pero ellos midieron este análisis como "apareamiento exclusivo" entre especies. En el estudio, los seres humanos tuvieron un 66% de exclusividad a su pareja, lo que lo colocó en el 7mo lugar de las 11 especies que fueron analizadas.

Cabe destacar que las especies que fueron analizadas fueron seleccionadas porque se ha descubierto que sostienen relaciones de pareja a largo plazo. Utilizaron pruebas de paternidad en los animales para identificar los sistemas de apareamiento que tienen.

Considerando esto, Mark Dybel, del Departamento de Arquelogía de Cambridge, utilizó un modelo computacional que mapeó los datos recolectados a partir de estudios genéticos recientes y antiguos. Los resultados fueron:



Ratón Ciervo de California - 100% de fidelidad Perro Salvaje Africano - 85% Rata Topo de Damaraland - 79.5% Tití Emperador - 77.6% Lobo Etíope - 75.5% Castor Euroasíatico - 72.9% Humano - 66% Gibón de manos blancas - 63.5% Suricata - 59.9% Lobo gris - 46.2%

Con esto, comprueba que las diferentes especies sostienen encuentros sexuales con más de una pareja a lo largo de su vida, a pesar de los "compromisos" de exclusividad que puedan llegar a tener.

