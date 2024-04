Whatsapp Plus: Cómo ponerlo en modo naranja

Existen muchas aplicaciones que prometen ayudarte a cambiar el color de los íconos de tu celular e incluso del fondo de tus redes sociales, para lo cual es necesario instalar un sin fin de herramientas extra, todo para que al final tu teléfono simplemente no se vea como se te había prometido. Por ello, en esta ocasión te diremos cómo puedes hacer que tu WhatsApp Plus sea naranja.

Para empezar es necesario que tomes en cuenta que este hack solamente es útil para los teléfonos con sistema operativo Android , por lo que, si tienes un IPhone o un Huawei, difícilmente podrás acceder a las herramientas necesarias que te ayudarán a obtener un WhatsApp Plus naranja.

Si bien este proceso implica varios pasos a seguir, al final todo habrá valido la pena, especialmente si eres un fanático del color naranja o simplemente quieres darle otra apariencia a tu WhatsApp Plus.

¿Cómo puedo cambiar el color de mi WhatsApp?

Una de las búsquedas más frecuentes consiste en cómo se puede cambiar el color de WhatsApp, Facebook y Twitter, por lo que ha surgido diversas herramientas que permiten cambiar la cromática de estas redes sociales, entre las cuales destaca esta forma de hacer que tu WhatsApp se vea naranja.

Los pasos a seguir para obtener un WhatsApp Plus naranja son los siguientes:



Lo primero que tienes que hacer es acceder al link de la versión WhatsApp Plus Naranja V17.20.2, ya que esta será la base de la transformación de tu teléfono. Posteriormente deberás ejecutar el APK, otorgándole todos los permisos correspondientes a Google Chrome, con lo cual podrás instalarlo. Es en ese momento en el que deberás ingresar tu número de celular y el código de verificación en WhatsApp Plus que previamente te fue enviado. Finalmente, para cambiar el color del logo de WhatsApp

Ahora solo queda presumir con tus amigos y familia el nuevo aspecto de tu celular. Cabe destacar que, si bien el uso de WhatsApp Plus es popular, no es una aplicación oficial de Meta, por lo que tampoco está protegida a nivel de seguridad por esa empresa.

