Accidentes viales en calles de CDMX y carreteras hoy jueves 9 de abril

La CDMX es una de las ciudades con más tráfico del mundo debido a que todos los días circulan miles de autos y con ello hay una gran probabilidad de accidentes. Además en las carreteras también es común que haya incidentes, por ello, aquí te decimos que calles tienen afectaciones para que tomes previsiones.

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Accidentes hoy en CDMX

Desde muy temprano se registraron diversos accidentes en calles de la capital:

Servicios de emergencia acudieron a la cerrada Paris 2 y cerrada Paris colonia Palmatitl en la alcaldía Gustavo A. Madero.

También hay movilización se servicios de emergencia en Fray Servando Teresa de Mier a la altura de Congreso de la Unión en la alcaldía Venustiano Carranza.

Además, se registró un percance vehicular en Prolongación División del Norte a la altura de calle Majuelos en la alcaldía Xochimilco.

En Calzada de Tlalpan pasando la estación Xotepingo en la alcaldía Coyoacán hubo un accidente vehicular.

En Viaducto Río de la Piedad a la altura de Calzada Ignacio Zaragoza se reportó un siniestro.

Se registró una volcadura en Avenida Revolución y Bayoneta en la colonia San Pedro de los Pinos.

Carreteras con cierres por accidentes

Mientras que en el caso de carreteras, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informa que se registran cierres por incidentes en:

Autopista La Tinaja- Isla en el kilómetro 84 con dirección La Tinaja

Autopista Las Choapas-Ocozocoautla en el kilómetro 170

Autopista Cuernavaca-Acapulco en el kilómetro 209 con dirección a Acapulco

Autopista Cd. Mendoza-Córdoba en el kilómetro 285 dirección Córdoba.

Tráiler impacta vehículos en la carretera México-Toluca

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