El amor está en el aire y en el Festival de Flores y Chocolate 2026 en CDMX; fechas y horario

Para muchos desde hoy comienza la celebración por el Día del Amor y la Amistad y si quieres sorprender a tu mejor amigo o a tu persona favorita no te puedes perder el Festival de Flores y Chocolate que se llevará a cabo en la CDMX.

¿Qué habrá en el Festival de Flores y Chocolate?

San Valentín es una fecha en la que nunca faltan las flores y los chocolates y por ello, se llevará a cabo este festival para que los enamorados o los mejores amigos celebren un año más juntos.

En este Festival de Flores y Chocolates encontrarás productores y emprendedores con arreglos florales y dulces artesanales.

¡Sabor, dulzura y tradición en el Festival de Flores y Chocolate!🍫💝💐

Si buscas el plan perfecto para sorprender a tu persona favorita en este San Valentín, este es un imperdible.💕



¡Te esperamos!😉



🗓️Del 13 al 15 de febrero

📍Monumento a la Revolución pic.twitter.com/GKtXT8LViL — Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (@turismocdmx) February 10, 2026

¿Cuándo y dónde?

Se llevará a cabo en el Monumento a la Revolución ubicado en Plaza de la República s/n en la colonia Tabacalera en la alcaldía Cuauhtémoc del 13 al 15 de febrero de las 11:00 a las 20:00 horas y la entrada es libre.

La forma más sencilla de llegar es en el Metrobús, la estación más cercana es Revolución de la línea 1. También en la línea 2 del Metro hay una estación que se llama Revolución y que te deja muy cerca.

¿Por qué se celebra el Día del Amor y la Amistad?

El Día de San Valentín es una festividad que se realiza el 14 de febrero y es conocido como el Día del Amor y la Amistad, un momento para expresar el amor a las personas que nos importan y se relaciona con un mártir cristiano que vivió en Roma en el siglo III.

Desafió la prohibición de que los soldados se casaran así que los unía en matrimonio en secreto pero cuando el emperador se enteró, Valentín fue ejecutado el 14 de febrero del año 270.

