San Valentín en el jardín más romántico de México: qué incluye la Festa dell’Amore y cuánto cuesta

Celebrar San Valentín en Jardines de México es un excelente plan para parejas que buscan una noche distinta. La Festa dell’Amore transforma el Jardín Italiano en el escenario de una cena pensada para disfrutarse sin prisas, con servicio completo, música ambiental y un ambiente que invita a conectar con la pareja en este día especial.

Una cena romántica en el Jardín Italiano

La Festa dell’Amore propone una experiencia gastronómica de tres tiempos diseñada para saborearse con calma. La música creará una atmósfera cálida que eleva la experiencia.

Este plan encaja tanto para celebrar aniversarios como para propuestas románticas o simplemente para vivir un San Valentín diferente.

Qué incluye la experiencia de San Valentín

La propuesta se enfoca en ofrecer comodidad, exclusividad y una noche sin interrupciones. El cupo limitado garantiza una atención personalizada y evita saturaciones, algo clave para mantener el ambiente romántico.

La experiencia incluye:

Cena de tres tiempos

Servicio completo de meseros

Ambientación musical

Espacio exclusivo en el Jardín Italiano

Mesa reservada con pago anticipado

Cuánto sale asistir a la Festa dell'Amore

Uno de los puntos destacados de la Festa dell’Amore es la flexibilidad en las bebidas. Los asistentes pueden elegir entre barra libre nacional o consumo a la carta, según el tipo de celebración que prefieran.

El costo de la mesa es de $3.500, con reserva anticipada obligatoria debido al aforo limitado. Para quienes opten por barra libre nacional, el precio adicional es de $405 por persona.

Las entradas se pueden adquirir online.

