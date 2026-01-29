CDMX tendrá nueva universidad sin examen de admisión; ubicación y carreras

El gobierno de la CDMX anunció que habrá una nueva Universidad pública y gratuita con capacidad para 4 mil estudiantes para que más jóvenes tengan acceso al derecho universal a la educación, te contamos qué carreras tendrá, dónde se ubicará y cuándo estará lista.

Nueva Universidad de las Artes en CDMX

La Universidad tendrá capacidad para 4 mil estudiantes y contará con instalaciones de más de 14 mil 200 metros cuadrados distribuidos en cuatro niveles con 90 aulas, auditorios y espacios especializados para el aprendizaje de las artes.

El objetivo es profesionalizar el arte para que la creatividad se convierta en una fuerza social, económica, cultural y transformadora. La Universidad de las Artes se ubicará en la Plaza Tlaxcoaque en el Centro Histórico y tendrá conexión con la Calzada Flotante en Tlalpan.

Según datos del gobierno, la demanda para ingresar a instituciones de enseñanza artística es alta y l oferta educativa baja. Tan solo en 2024, la carrera de Diseño y Comunicación Visual de la UNAM registró mil 492 solicitudes y solo 50 aspirantes fueron aceptados; mientras que la licenciatura en Arte y Diseño tuvo dos mil 63 aspirantes para apenas 78 lugares.

¿Qué carreras tendrá la nueva universidad?

Contará con 19 licenciaturas en disciplina de danza, teatro, música, artes visuales, artes audiovisuales, producción, memoria, conservación y las carreras durarán cuatro años.

El ingreso se realizará mediante convocatorias públicas y no se requerirá examen de admisión. La construcción de este plantel educativo comenzará en marzo y concluirá en diciembre.

México, el país que menos invierte en educación según datos de la OCDE

