Fecha, hora y dónde ver los Golden Globes 2026 que premian lo mejor del cine y la televisión

Este domingo 11 de enero se llevarán a cabo los Golden Globes 2026 en Los Ángeles, la ceremonia esta enfocada en reconocer las apuestas más creativas del cine y la televisión en géneros como comedia, drama y mucho más, así que es un evento imperdible.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo y dónde ver los Golden Globes 2026?

La ceremonia premiará películas y series en más de 20 categorías y se llevará a cabo en el tradicional The Beverly Hilton Hotel en Los Ángeles. La alfombra roja comenzará a las 17:00 horas y la ceremonia comenzará a las 19:00 horas y podrás verla a través de HBO Max.

La conducción estará a cargo de Nikki Glaser y subirán al escenario figuras como George Clooney, Julia Roberts, Macaulay Culkin, Miley Cyrus, Melissa McCarthy, Kevin Hart, Kevin Bacon, Jennifer Garner, Pamela Anderson y Snoop Dogg.

Nominados a los Golden Globes 2026

Mejor película dramática



Hamnet, de Chloé Zhao

Frankenstein, de Guillermo del Toro

It Was Just an Accident ("Un simple accidente"), de Jafar Panahi

Secret Agent ("El agente secreto"), de Kleber Mendonça Filho

Sentimental Value ("Valor sentimental"), de Joachim Trier

Sinners ("Los pecadores"), de Ryan Coogler

Mejor película de comedia o musical



Blue Moon, de Richard Linklater

Bugonia, de Yorgos Lanthimos

No Other Choice ("No hay otra opción"), de Park Chan-wook

Marty Supreme, de Josh Safdie

Nouvelle Vague, de Richard Linklater

One Battle After Another ("Una batalla tras otra"), de Paul Thomas Anderson

Mejor película de habla no inglesa



Sirât, de Oliver Laxe

No Other Choice ("No hay otra opción"), de Park Chan-wook

The Secret Agent ("El agente secreto"), de Kleber Mendonça Filho

Sentimental Value ("Valor sentimental"), de Joachim Trier

It Was Just an Accident ("Un simple accidente"), de Jafar Panahi

The Voice of Hind Rajab ("La voz de Hind"), de Kaouther Ben Hania

Mejor dirección



Guillermo del Toro, por Frankenstein

Jafar Panahi, por It Was Just an Accident ("Un simple accidente")

Chloé Zhao, por Hamnet

Paul Thomas Anderson, por One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

Ryan Coogler, por Sinners ("Los pecadores")

Joachim Trier, por Sentimental Value ("Valor sentimental”)

Si quieres conocer la lista completa de los nominados puedes ingresar al siguiente enlace .

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.