Fecha, hora y dónde ver los Golden Globes 2026 que premian lo mejor del cine y la televisión
Los Golden Globes son una ceremonia que premia lo mejor del cine y la televisión y aquí te contamos todos los detalles para que no te lo pierdas.
Este domingo 11 de enero se llevarán a cabo los Golden Globes 2026 en Los Ángeles, la ceremonia esta enfocada en reconocer las apuestas más creativas del cine y la televisión en géneros como comedia, drama y mucho más, así que es un evento imperdible.
¿Cuándo y dónde ver los Golden Globes 2026?
La ceremonia premiará películas y series en más de 20 categorías y se llevará a cabo en el tradicional The Beverly Hilton Hotel en Los Ángeles. La alfombra roja comenzará a las 17:00 horas y la ceremonia comenzará a las 19:00 horas y podrás verla a través de HBO Max.
La conducción estará a cargo de Nikki Glaser y subirán al escenario figuras como George Clooney, Julia Roberts, Macaulay Culkin, Miley Cyrus, Melissa McCarthy, Kevin Hart, Kevin Bacon, Jennifer Garner, Pamela Anderson y Snoop Dogg.
Nominados a los Golden Globes 2026
Mejor película dramática
- Hamnet, de Chloé Zhao
- Frankenstein, de Guillermo del Toro
- It Was Just an Accident ("Un simple accidente"), de Jafar Panahi
- Secret Agent ("El agente secreto"), de Kleber Mendonça Filho
- Sentimental Value ("Valor sentimental"), de Joachim Trier
- Sinners ("Los pecadores"), de Ryan Coogler
Mejor película de comedia o musical
- Blue Moon, de Richard Linklater
- Bugonia, de Yorgos Lanthimos
- No Other Choice ("No hay otra opción"), de Park Chan-wook
- Marty Supreme, de Josh Safdie
- Nouvelle Vague, de Richard Linklater
- One Battle After Another ("Una batalla tras otra"), de Paul Thomas Anderson
Mejor película de habla no inglesa
- Sirât, de Oliver Laxe
- No Other Choice ("No hay otra opción"), de Park Chan-wook
- The Secret Agent ("El agente secreto"), de Kleber Mendonça Filho
- Sentimental Value ("Valor sentimental"), de Joachim Trier
- It Was Just an Accident ("Un simple accidente"), de Jafar Panahi
- The Voice of Hind Rajab ("La voz de Hind"), de Kaouther Ben Hania
Mejor dirección
- Guillermo del Toro, por Frankenstein
- Jafar Panahi, por It Was Just an Accident ("Un simple accidente")
- Chloé Zhao, por Hamnet
- Paul Thomas Anderson, por One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
- Ryan Coogler, por Sinners ("Los pecadores")
- Joachim Trier, por Sentimental Value ("Valor sentimental”)
