Fecha, hora y dónde ver los Golden Globes 2026 que premian lo mejor del cine y la televisión

Los Golden Globes son una ceremonia que premia lo mejor del cine y la televisión y aquí te contamos todos los detalles para que no te lo pierdas.

Fecha y hora para ver los Golden Globes 2026
Fecha, hora y nominados de los Golden Globes 2026|Getty Images
Escrito por:  Redacción adn Noticias

Este domingo 11 de enero se llevarán a cabo los Golden Globes 2026 en Los Ángeles, la ceremonia esta enfocada en reconocer las apuestas más creativas del cine y la televisión en géneros como comedia, drama y mucho más, así que es un evento imperdible.

¿Cuándo y dónde ver los Golden Globes 2026?

La ceremonia premiará películas y series en más de 20 categorías y se llevará a cabo en el tradicional The Beverly Hilton Hotel en Los Ángeles. La alfombra roja comenzará a las 17:00 horas y la ceremonia comenzará a las 19:00 horas y podrás verla a través de HBO Max.

La conducción estará a cargo de Nikki Glaser y subirán al escenario figuras como George Clooney, Julia Roberts, Macaulay Culkin, Miley Cyrus, Melissa McCarthy, Kevin Hart, Kevin Bacon, Jennifer Garner, Pamela Anderson y Snoop Dogg.

Nominados a los Golden Globes 2026

Mejor película dramática

  • Hamnet, de Chloé Zhao
  • Frankenstein, de Guillermo del Toro
  • It Was Just an Accident ("Un simple accidente"), de Jafar Panahi
  • Secret Agent ("El agente secreto"), de Kleber Mendonça Filho
  • Sentimental Value ("Valor sentimental"), de Joachim Trier
  • Sinners ("Los pecadores"), de Ryan Coogler

Mejor película de comedia o musical

  • Blue Moon, de Richard Linklater
  • Bugonia, de Yorgos Lanthimos
  • No Other Choice ("No hay otra opción"), de Park Chan-wook
  • Marty Supreme, de Josh Safdie
  • Nouvelle Vague, de Richard Linklater
  • One Battle After Another ("Una batalla tras otra"), de Paul Thomas Anderson

Mejor película de habla no inglesa

  • Sirât, de Oliver Laxe
  • No Other Choice ("No hay otra opción"), de Park Chan-wook
  • The Secret Agent ("El agente secreto"), de Kleber Mendonça Filho
  • Sentimental Value ("Valor sentimental"), de Joachim Trier
  • It Was Just an Accident ("Un simple accidente"), de Jafar Panahi
  • The Voice of Hind Rajab ("La voz de Hind"), de Kaouther Ben Hania

Mejor dirección

  • Guillermo del Toro, por Frankenstein
  • Jafar Panahi, por It Was Just an Accident ("Un simple accidente")
  • Chloé Zhao, por Hamnet
  • Paul Thomas Anderson, por One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
  • Ryan Coogler, por Sinners ("Los pecadores")
  • Joachim Trier, por Sentimental Value ("Valor sentimental”)

