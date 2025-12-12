Grupo guerrillero ELN anuncia paro armado en respuesta a amenazas de Trump contra Colombia

La guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un paro armado de 72 horas a partir del 14 de diciembre en protesta contra "las amenazas de intervención imperialista" y la "nueva fase del plan neocolonial" del presidente Donald Trump .

"La injerencia del imperialismo norteamericano pretende recrudecer el saqueo de nuestros bienes naturales y riquezas nacionales, despojo al que nos seguiremos oponiendo", expresó la guerrilla en un comunicado.

El ELN, sin embargo, no precisó si el paro armado afectará todas las regiones donde tiene presencia y capacidad de control, que según Insight Crime abarcan al menos 231 municipios en 19 de los 32 departamentos de Colombia —con bastiones en Chocó (noroeste), Norte de Santander (noreste) y Arauca (este)— además de ocho estados de Venezuela.

El paro armado comenzará el 14 de diciembre y se extenderá hasta el 17 de diciembre.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué implica un paro armado?

En los paros armados, la guerrilla suele restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras y ríos, la movilidad de las personas e incluso ordena el cierre de comercios, además de cometer agresiones y amenazar a todo aquel que no cumpla estas restricciones.

El ELN pidió a la población civil abstenerse de transitar por carreteras y ríos navegables durante ese periodo y aseguró que sus unidades "respetarán a los civiles y sus bienes".

Tensiones con Washington

El ELN ha mantenido una postura crítica hacia Estados Unidos, al que acusa desde hace meses de adelantar "acciones intervencionistas" en América Latina, en medio del despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe y en el Pacífico, cerca de las costas de Venezuela y Colombia , bajo el pretexto de combatir el narcotráfico.

En noviembre, la guerrilla cuestionó los ataques de las fuerzas militares estadounidense contra embarcaciones que supuestamente transportaban droga y que a la fecha ya suman más de 80 fallecidos, y denunció que esas acciones buscan "intimidar y chantajear para imponer sus lógicas de saqueo".

En el comunicado divulgado este viernes, el ELN defiende la necesidad de que "las decisiones sobre el país las tomemos en Colombia y no en Washington".

El anuncio del paro armado se conoce en un momento de estancamiento de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el ELN, después de que un cese al fuego bilateral venciera en agosto de 2024 sin que se lograra reactivarlo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.