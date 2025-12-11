Colombia dará asilo al dictador Maduro si hay proceso de transición en Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló que su país podría otorgar asilo político al dictador venezolano Nicolás Maduro si este acepta salir de Venezuela como parte de un proceso de transición de poder pacífico y con apertura a un nuevo gobierno.

Esta propuesta podría generar un debate intenso a nivel nacional e internacional, dado el complicado contexto político y social que vive Venezuela bajo la administración de Maduro.

Gustavo Petro está dispuesto a recibir a Maduro en Colombia

La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, confirmó que el gobierno del presidente Gustavo Petro no descarta otorgar asilo a Nicolás Maduro si se decide salir de Venezuela para permitir una transición de poder democrática.

El gobierno de Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar sino una revolución democrática. Es con más democracia como se defiende un país no con más represiones ineficientes.



Es una amnistía general no extender la cárcel.



Los… https://t.co/FWQT1dvF51 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 10, 2025

Según Villavicencio, la opción de asilo sería evaluada en el marco de negociaciones que impulsen un cambio pacífico, “si esa salida implica que él (Maduro) deba vivir en otro país o pedir la protección, Colombia no tendría por qué decirle que no”.

“El Gobierno de Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar sino una revolución democrática. Es con más democracia como se defiende un país no con más represiones ineficientes”, escribió Petro en su cuenta de X.

El presidente colombiano insistió en que la transición en el gobierno de Venezuela debe de darse con la inclusión de todas las figuras y fuerzas políticas. “La patria de Bolívar no debe ser invadida ni por extranjeros no por retóricas vacías no por cárceles del alma. La patria de Bolívar se defiende con más democracia y soberanía”, señaló.

ONU califica al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura

La situación en Venezuela no solo preocupa a los países vecinos, sino también a organismos internacionales. Diversos informes, incluido uno de las Naciones Unidas (ONU), han señalado que el gobierno de Nicolás Maduro ha estado involucrado en graves violaciones de derechos humanos.

Según estas investigaciones, las fuerzas de seguridad venezolanas han cometido violaciones sistemáticas contra la oposición y la población civil, en un contexto que muchos califican como dictadura que, además, ha provocado una vida precaria para los venezolanos. La pobreza en Venezuela ha alcanzado niveles críticos, cerca del 95% de la población vive en pobreza y más del 70% en pobreza extrema, durante el gobierno de Maduro, según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ECOVI) de la UCAB (2021).

Este tipo de evaluaciones respaldan la percepción internacional de que el régimen venezolano controla el poder de forma autoritaria, lo que complica aún más las negociaciones para una transición política.

La posible oferta de asilo por parte de Colombia a Nicolás Maduro marca un momento clave en la política latinoamericana, donde las decisiones en torno a la transición de poder en Venezuela siguen siendo observadas con atención por gobiernos, principalmente EUA, organizaciones internacionales y la sociedad civil.

