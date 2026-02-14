inklusion.png Sitio accesible
Arreglos florales, peluches y globos, lo más vendido para el 14 de febrero

El 14 de febrero es una fecha muy especial para celebrar el Día de San Valentín.

Por: Itandehui Cervantes

En el mercado de Jamaica puedes encontrar globos, peluches, arreglos florales naturales, artificiales, ramos de dulces, arreglos con bases, en canastas y más.

También hay Combs con ramos de flores y peluches y hasta lucecitas. Lo que más se llevan la gente son los de rosas rojas y los buchones. También hay ramos para hombres con flores azules y carritos Hot Wheels.

