Arreglos florales, peluches y globos, lo más vendido para el 14 de febrero
El 14 de febrero es una fecha muy especial para celebrar el Día de San Valentín.
En el mercado de Jamaica puedes encontrar globos, peluches, arreglos florales naturales, artificiales, ramos de dulces, arreglos con bases, en canastas y más.
También hay Combs con ramos de flores y peluches y hasta lucecitas. Lo que más se llevan la gente son los de rosas rojas y los buchones. También hay ramos para hombres con flores azules y carritos Hot Wheels.