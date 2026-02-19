El panorama actual internacional implicará diversas repercusiones a la economía mexicana. La estrategia de Estados Unidos bajo la administración de Trump, de consolidar el continente americano como su base principal, influenciando en temas como el Canal de Panamá, Groenlandia, y la situación de Venezuela para asegurar recursos petroleros y contrarrestar la presencia de China en la región, como se vio en la renegociación de la deuda argentina.

01 febrero, 2026