inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

EUA sanciona complejo turístico liderado por el CJNG en Puerto Vallarta

Índice Económico en adn Noticias

Videos

  • Geopolítica y economía global

    Geopolítica y economía global |Índice Económico

    El panorama actual internacional implicará diversas repercusiones a la economía mexicana. La estrategia de Estados Unidos bajo la administración de Trump, de consolidar el continente americano como su base principal, influenciando en temas como el Canal de Panamá, Groenlandia, y la situación de Venezuela para asegurar recursos petroleros y contrarrestar la presencia de China en la región, como se vio en la renegociación de la deuda argentina.

  • Renegociación del TMEC

    Renegociación del TMEC | Índice Económico

    La revisión del tratado en 2026 será un proceso complejo, marcado por la intención de Estados Unidos de ir más allá de la revisión técnica de la implementación y presionar por cambios sustantivos, incluso una posible renegociación.

  • Los retos del sector vivienda

    Los retos del sector vivienda | Índice Económico

    El Programa de Vivienda del Bienestar es una estrategia federal ambiciosa para dinamizar el mercado interno, enfocada en viviendas de hasta 600 mil pesos y 60 metros cuadrados para derechohabientes de hasta dos salarios mínimos. La meta es de 18 millones de viviendas.

  • industria panificadora

    La industria panificadora mexicana | Índice Económico

    El pan es un alimento fundamental en México, relacionado con la cultura y las tradiciones. La industria panificadora es estratégica, con más de 54,730 panaderías y 530,000 trabajadores en la cadena “Trigo-Harina-Pan”, impactando económicamente a 4 millones de personas.

  • Panorama de la inversión en México

    Panorama de la inversión en México | Índice Económico

    En un sondeo sobre los ajustes en las cadenas productivas nacionales, realizado en 19 entidades federativas, se observaba una reducción del empleo formal y una mayor disponibilidad de almacenes en zonas productivas.