Panorama de las Pymes | Índice Económico
2026 es un año complejo para la industria, principalmente para las Pymes y el sector manufacturero.
Energía en México: dependencia, inversión y el reto de 2026
México depende de Estados Unidos para cubrir gran parte de su consumo de gas natural y gasolina, mientras enfrenta el desafío de sumar 10 mil megawatts de capacidad eléctrica en los próximos años.
Geopolítica y economía global |Índice Económico
El panorama actual internacional implicará diversas repercusiones a la economía mexicana. La estrategia de Estados Unidos bajo la administración de Trump, de consolidar el continente americano como su base principal, influenciando en temas como el Canal de Panamá, Groenlandia, y la situación de Venezuela para asegurar recursos petroleros y contrarrestar la presencia de China en la región, como se vio en la renegociación de la deuda argentina.
Los retos de la economía en 2026 | Índice Económico
El panorama económico para México en 2026 se presenta complejo, según el economista Pedro Tello, debido a factores externos e internos.
Renegociación del TMEC | Índice Económico
La revisión del tratado en 2026 será un proceso complejo, marcado por la intención de Estados Unidos de ir más allá de la revisión técnica de la implementación y presionar por cambios sustantivos, incluso una posible renegociación.
Industria de Data Centers | Índice Económico
Se estima que la industria de data centers en México tendrán una inversión directa de 18.2 mil millones de dólares e indirecta de 54 mil millones de dólares.
Los retos del sector vivienda | Índice Económico
El Programa de Vivienda del Bienestar es una estrategia federal ambiciosa para dinamizar el mercado interno, enfocada en viviendas de hasta 600 mil pesos y 60 metros cuadrados para derechohabientes de hasta dos salarios mínimos. La meta es de 18 millones de viviendas.
México 2025: Estabilidad sin crecimiento y un 2026 con perspectivas débiles
El balance económico de 2025 deja un contraste contundente: aunque el país logró preservar la estabilidad financiera —con un tipo de cambio firme y una inflación que finalmente converge por debajo del 4%—, el crecimiento prácticamente se estancó.
La industria panificadora mexicana | Índice Económico
El pan es un alimento fundamental en México, relacionado con la cultura y las tradiciones. La industria panificadora es estratégica, con más de 54,730 panaderías y 530,000 trabajadores en la cadena “Trigo-Harina-Pan”, impactando económicamente a 4 millones de personas.
Panorama de la inversión en México | Índice Económico
En un sondeo sobre los ajustes en las cadenas productivas nacionales, realizado en 19 entidades federativas, se observaba una reducción del empleo formal y una mayor disponibilidad de almacenes en zonas productivas.