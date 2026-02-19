Panorama de las Pymes | Índice Económico

2026 es un año complejo para la industria, principalmente para las Pymes y el sector manufacturero. La manufactura experimentó un decrecimiento en el 2025 y se espera un crecimiento mínimo este año, financiado en gran parte con recursos internos debido a la falta de inversión extranjera. Ante los retos enfrentados en los últimos tiempos, los industriales han mostrado su resiliencia, por otra parte, hay una necesidad de equilibrar los beneficios del salario mínimo con la productividad y una manufactura selectiva.

Es importante el Tratado de Libre Comercio para el crecimiento industrial y así como la necesidad de una fuerza laboral más capacitada y la adopción de nuevas tecnologías como la IA para adaptar las líneas de producción.

Los aranceles que se han mencionado por parte del gobierno mexicano a países con los que no se tienen acuerdos, son una oportunidad para una sustitución de importaciones de manera gradual e inteligente y una integración nacional. Se requieren políticas que apoyen la innovación y el desarrollo tecnológico, ya que muchas empresas mexicanas están rezagadas en tecnología avanzada.

CANACINTRA busca políticas públicas e incentivos para fomentar la inversión y el avance tecnológico en diversos sectores. El régimen fiscal en México es oneroso para los empresarios, por lo que es necesario un sistema tributario más benévolo e incentivos específicos; el impuesto sobre nómina es un desincentivo significativo para la creación de empleo, ya que castiga la generación de puestos de trabajo y a menudo desvía fondos destinados al desarrollo económico.