La industria panificadora mexicana | Índice Económico

El pan es un alimento fundamental en México, relacionado con la cultura y las tradiciones. La industria panificadora es estratégica, con más de 54,730 panaderías y 530,000 trabajadores en la cadena “Trigo-Harina-Pan”, impactando económicamente a 4 millones de personas.

La industria ha crecido significativamente, con muchas pequeñas empresas y emprendimientos. El consumo per cápita de pan de trigo ha aumentado de 34.2 a 36 kilos.

A pesar de ser una industria tradicional, hay mucha innovación, por ejemplo, en productos como el “pan de muerto”. La creatividad es clave para el emprendimiento.

México tiene la panadería más grande del mundo y es reconocido como el mejor en pan dulce, con 2400 variedades diferentes, un patrimonio cultural. Panaderos mexicanos han ganado concursos internacionales.

CANAIPA apoya a la industria, desde los más grandes hasta los más pequeños productores y negocios de venta. Ofrece un centro de capacitación para quienes desean emprender en este oficio.

Para el impulso de la industria, se preparan eventos como el Festival del Pan Dulce Mexicano en abril próximo, para destacar la excelencia de México en este ámbito.

