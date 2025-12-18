Los retos del sector vivienda | Índice Económico

El Programa de Vivienda del Bienestar es una estrategia federal ambiciosa para dinamizar el mercado interno, enfocada en viviendas de hasta 600 mil pesos y 60 metros cuadrados para derechohabientes de hasta dos salarios mínimos. La meta es de 18 millones de viviendas.

Entre los retos del programa, el límite de 600 mil pesos es complejo en estados como Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y la frontera norte, requiere variables específicas: tierra barata (menos de 650 pesos/m²), altas densidades (más de 150 viviendas/hectárea para verticalidad) y acceso a infraestructura básica (agua, electricidad). Existen problemas transversales, como son la legislación municipal restrictiva en densidades, costos elevados de urbanización y escasez de servicios.

CANADEVI trabaja con diversas dependencias gubernamentales (CFE, Conagua, Infonavit, Fovissste, Conavi, Sedatu) para acomodar las piezas del rompecabezas. Se mencionó un cambio en la Ley de Aguas Nacionales para priorizar el uso público urbano.

Respecto a la situación de otros segmentos, la vivienda social había decaído, pero el programa del Bienestar busca reactivarla. La vivienda media (850 mil a 2.5 millones de pesos) es un segmento sólido y pujante, con fuerte participación de la banca comercial y tasas hipotecarias bajas. En cuanto a la gentrificación, es un fenómeno global observado en grandes ciudades de México. CANADEVI se opone a prohibiciones y propone estudios, planeación y facilidades para retomar la vivienda social en las áreas afectadas.

