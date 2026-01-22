inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

¡Sal con tiempo! Reportan retrasos en Líneas 2, 3 y 7 del Metro CDMX hoy 24 de febrero; Metrobús sin contratiempos

Los retos de la economía en 2026 | Índice Económico

El panorama económico para México en 2026 se presenta complejo, según el economista Pedro Tello, debido a factores externos e internos.

Videos,
Videoteca

Por: Redacción adn Noticias

El panorama económico para México en 2026 se presenta complejo, según el economista Pedro Tello, debido a factores externos e internos. El Banco Mundial ya ha recortado su pronóstico de crecimiento del 1.4% al 1.3%, lo que sugiere una tendencia a la baja que podría acercar el crecimiento al 1%. Aunque la inflación se mantiene en un rango aceptable, las tasas de interés están estables y el dólar débil, persisten incertidumbres. La confianza empresarial es baja, y la insuficiencia de empleos formales empuja a los consumidores al sector informal, con sus consecuentes problemas laborales y de seguridad social. Además, impuestos aprobados para 2025 sobre bienes de consumo y productos asiáticos aumentarán costos para las empresas y mermarán el poder adquisitivo. Para las familias, se recomienda cautela en el presupuesto, evitar el endeudamiento excesivo, especialmente con tarjetas de crédito, y construir un fondo de emergencia. En cuanto al empleo, se esperan menos de 300 mil empleos formales, consolidando al sector informal como el principal. Los programas sociales han evitado una caída mayor del consumo, pero no son una solución sostenible, siendo la inversión y la generación de empleo formal las verdaderas necesidades del país.

Tags relacionados
Índice Económico