Panorama de la inversión en México | Índice Económico
En un sondeo sobre los ajustes en las cadenas productivas nacionales, realizado en 19 entidades federativas, se observaba una reducción del empleo formal y una mayor disponibilidad de almacenes en zonas productivas.
En un sondeo sobre los ajustes en las cadenas productivas nacionales, realizado en 19 entidades federativas, se observaba una reducción del empleo formal y una mayor disponibilidad de almacenes en zonas productivas. La preocupación principal de los inversionistas (estadounidenses y japoneses, entre otros) para retirar silenciosamente sus capitales se debe a cambios repentinos en las normas operativas, la competitividad, la sobrerregulación, la seguridad y la infraestructura energética, más que a aranceles o aspectos judiciales.
Gran parte de la inversión que se retira lo hace hacia Latinoamérica o Asia, o se recoloca en Estados Unidos. Los foros T-MEC han destacado que los problemas no son del tratado en sí, sino de políticas públicas internas, se debe trabajar en los trámites administrativos ante Economía y el SAT, por lo que Concanaco Servitur ha propuesto una “Ruta Nacional de certidumbre para 2026", enfocada en certidumbre regulatoria y fiscal, seguridad productiva y logística, y la simplificación de trámites, como devoluciones ágiles de IVA y modernización aduanera. Es importante considerar las necesidades de los inversionistas, sobre todo los extranjeros, para que se mantengan en el país.