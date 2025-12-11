México 2025: Estabilidad sin crecimiento y un 2026 con perspectivas débiles

A pesar de ser un año “disruptivo” por choques económicos y cambios regulatorios, se mantuvo la estabilidad financiera (tipo de cambio estable, inflación convergiendo por debajo del 4%). Sin embargo, el crecimiento económico fue muy débil, estimado en un 0.5%, por debajo de lo esperado, y con riesgo de ser menor.

En cuanto al 2026, se proyecta un crecimiento de entre el 1.4- y el 1.5%, considerado “muy débil” para una economía con fuerza laboral joven, lo que implicaría un promedio de crecimiento menor al 1% en los últimos 7-8 años.

Respecto a la consolidación fiscal, se cumplió, logrando una reducción del déficit (cerca del 1.6% del PIB), aunque ligeramente por encima del objetivo inicial. No obstante, la inversión pública cayó al 2.3% del PIB, lo que implica que la deuda está financiando gasto corriente, considerado una “mala receta para el futuro” y una “tragedia” por la falta de inversión en infraestructura (excluyendo Pemex).

Según Raúl Feliz, los factores que frenan el crecimiento en México es la baja inversión, el ajuste fiscal (que frenó la demanda agregada), una política monetaria restrictiva a principios de año (ahora más laxa), la incertidumbre por la renegociación del T-MEC, las políticas comerciales de Trump, la reforma judicial, la inseguridad y una fiscalización “muy agresiva” que afecta a las empresas y el empleo.