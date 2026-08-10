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/Opinión/Nota

Libertad de expresión, sargazo y transparencia: los debates clave del Congreso

La agenda de la Comisión Permanente estuvo marcada por la discusión de los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sobre los derechos de las audiencias y su impacto en la libertad de expresión.

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1 minuto lectura
Escrito por: Redacción adn Noticias

En esta emisión, Víctor Sánchez Baños conversa con el senador Néstor Camarillo Medina sobre la importancia de impulsar una mayor participación ciudadana para defender la libertad de expresión y evitar que se silencien voces incómodas.

También, la diputada Marybel Villegas Canché explica las propuestas legislativas para enfrentar el problema del sargazo en Quintana Roo y reducir sus efectos en la región.

Además, el especialista en transparencia y combate a la corrupción, Francisco Javier Acuña, analiza iniciativas que buscan obligar a los gobiernos federal, estatal y municipal a informar con precisión cuánto pagan por los servicios públicos, con el objetivo de fortalecer la transparencia y prevenir actos de corrupción.

Un programa que aborda tres temas fundamentales para México: libertad de expresión, medio ambiente y rendición de cuentas.

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