T-MEC bajo presión: comercio récord y un futuro incierto

El comercio entre México y Estados Unidos ya supera los 900 mil millones de dólares y, tras la guerra comercial con China, México se convirtió en el principal proveedor de su socio del norte. Sin embargo, la renegociación del T-MEC llega en un entorno distinto: proteccionismo estadounidense, tensiones con Canadá, la influencia de Donald Trump, elecciones intermedias en EU y una creciente incertidumbre interna en México. Un panorama nebuloso para un acuerdo clave que cumple más de tres décadas marcando la relación comercial de la región.