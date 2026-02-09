Justicia administrativa con perspectiva de género | Su Voz, Su tuempo

En conversación con Claudia Ivett, José Ramón Amieva, presidente de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, reflexiona sobre el momento clave que vive la justicia administrativa en México. Desde el relevo de magistraturas hasta los retos de una justicia más cercana, digital y accesible, el diálogo pone énfasis en la perspectiva de género como eje transversal: no como cuota, sino como una convicción para garantizar derechos, sancionar la discriminación y reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones.

