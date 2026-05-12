Sashenka Gutiérrez: detrás de la lente que retrata el poder, la protesta y la realidad de México

En la conversación explica cómo las imágenes del levantamiento zapatista publicadas en La Jornada despertaron su interés por la fotografía, en un entorno familiar marcado por la participación social y política.

Comparte que su formación fue completamente autodidacta, aprendiendo en la práctica, en la calle y junto a colegas que fueron guiando su mirada. Relata sus primeros acercamientos a la fotografía análoga y el entusiasmo que sintió al descubrir el poder de las imágenes, incluso antes de dominar la técnica.

Habla de su experiencia en coberturas de alto impacto, desde desfiles militares y conferencias presidenciales hasta manifestaciones feministas. Explica el reto de fotografiar diariamente a figuras políticas en escenarios repetitivos, buscando siempre nuevas reacciones, detalles y gestos que permitan contar algo distinto. Del mismo modo, habla de la preparación física que requiere cubrir protestas y movilizaciones, entre equipo pesado, gases y recorridos intensos.

Sashenka Gutiérrez ofrece una mirada cercana sobre la fotografía como oficio, disciplina y forma de interpretar la realidad.