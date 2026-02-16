Juzgar con perspectiva de género: justicia que escucha y reconoce la diversidad

En Su Voz, Su Tiempo, Claudia Ivett conversa con la magistrada Mayra González sobre lo que significa impartir justicia en un país atravesado por desigualdades históricas. Con más de 30 años en el Poder Judicial de la Federación, reflexiona por qué la presencia de mujeres en los espacios de decisión es clave: sin pluralidad en la judicatura, no hay justicia plena.

La charla aterriza en un caso reciente que exige una mirada intercultural: mujeres de comunidades indígenas defendieron su derecho a ejercer la partería tradicional frente a una norma oficial que ponía en riesgo saberes ancestrales. Entre derechos reproductivos, reconocimiento constitucional de México como país pluricultural y la urgencia de erradicar prácticas como la violencia obstétrica y la revictimización, la magistrada insiste: juzgar con perspectiva de género es comprender la complejidad social desde los derechos humanos, la cultura y la ciencia. Aquí la justicia no se concede: se garantiza.

