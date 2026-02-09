Violencia digital: cuando el daño en línea es real | Su voz su tiempo
En Su Voz, Su Tiempo, Claudia Ivett conversa con Nelly Montealegre Díaz, magistrada y referente en la defensa de los derechos de las mujeres, sobre una de las formas más invisibilizadas de la violencia de género.
En Su Voz, Su Tiempo, Claudia Ivett conversa con Nelly Montealegre Díaz, magistrada y referente en la defensa de los derechos de las mujeres, sobre una de las formas más invisibilizadas de la violencia de género: la digital. Acoso, difusión de imágenes sin consentimiento y amenazas en línea no son “problemas de internet”, sino agresiones que revictimizan y dejan huella. Una conversación que subraya la urgencia de denunciar, fortalecer la justicia con perspectiva de género y defender la dignidad de las mujeres también en el espacio digital.