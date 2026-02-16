Paridad en disputa: los derechos político-electorales de las mujeres rumbo a 2027

En Su Voz, Su Tiempo, Claudia Ivett conversa con la consejera electoral del INE, Carla Humphrey, sobre el camino —con avances y resistencias— hacia la paridad real en las elecciones de 2027. La charla repasa cómo los litigios estratégicos frenaron prácticas como las “Juanitas” y cómo los cambios constitucionales hicieron obligatoria la paridad en todo, aunque persisten inercias dentro de los partidos y la violencia política en razón de género.

Humphrey destaca un hito: hoy, por primera vez, 13 mujeres gobiernan simultáneamente en el país; aun así, advierte que la paridad plena no está garantizada y que el proceso de 2027, con 17 gubernaturas en juego, será decisivo. La entrevista entra a los temas que inclinan la cancha: acceso equitativo a financiamiento y tiempos en radio y TV, fiscalización de recursos para capacitar a mujeres, agenda de cuidados, violencia digital y el rol de la tecnología —incluido el voto electrónico— para ampliar la participación. Democracia se construye con reglas claras… y con derechos que sí se cumplan.

