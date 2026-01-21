Horizonte del rubro de franquicias para este 2026 y evolución en 2025

La economía avanza con lentitud y el impacto alcanza a todos: menos inversión, menos empleo y menor consumo. El sector de las franquicias no es la excepción. Aunque ha logrado recuperarse gradualmente desde la pandemia, aún resiente la ausencia de condiciones más favorables. Con 900 marcas, 95 mil ubicaciones y cerca de un millón de empleos, el gremio mantiene su fuerza y mira a 2025 como un año de consolidación, mientras 2026 se perfila como el reto para acelerar su crecimiento con mayor promoción y coordinación empresarial.

