Desempeño de la industria del juguete en 2025 y horizonte para Navidad

Un rubro que se prepara para recibir la mejor temporada del año es la del juguete. Por supuesto que el desempeño del rubro del juguete sería mejor si la economía caminara más aprisa.

Tampoco en materia de inversión las empresas han podido desplegar todas sus alas por la falta de confianza interna y los aranceles de Donald Trump.

EU para este negocio es nodal de ahí lo relevante de lo que se establezca en el nuevo T-MEC para 2026.

Como quiera ya están aquí Santa Claus y los Santos Reyes. Por estos días y hasta el 10 de enero este negocio logra realizar hasta 60% de su facturación anual.

De hecho todo el catálogo de opciones que hacen las delicias para los niños ya se encuentra en las bodegas del comercio para hacer frente a la enorme demanda de estos días.

Este rubro se vio seriamente afectado por la pandemia, pero por fortuna ya recuperó su rumbo.

Obviamente no está exento a la incertidumbre que se vive por las políticas internas, la inseguridad y no se diga el derrotero del T-MEC.

