Nayarit otorga prórroga en descuentos de trámites vehiculares; nuevas fechas y costos para 2026

El Gobierno de Nayarit amplió el plazo para que automovilistas y motociclistas accedan a descuentos en trámites vehiculares durante 2026. De acuerdo con un decreto publicado en el Periódico Oficial y por instrucción del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, el beneficio del 15% de descuento estará vigente hasta el 30 de junio, lo que representa una prórroga clave para quienes no alcanzaron a regularizarse en los primeros meses del año.

La medida busca facilitar el cumplimiento de obligaciones como el pago de placas, tarjeta de circulación y verificación vehicular, además de ofrecer reducciones adicionales en recargos acumulados.

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¿Hasta cuándo hay descuento en trámites vehiculares en Nayarit 2026?

Originalmente, el programa contemplaba el mes de marzo como fecha límite para acceder al descuento; sin embargo, con esta ampliación, las y los contribuyentes tendrán tres meses adicionales para aprovechar el estímulo fiscal.

Autoridades estatales destacaron que esta extensión responde a la necesidad de dar mayor margen a la ciudadanía para ponerse al corriente, evitando sanciones o pagos completos sin beneficios. El llamado oficial es a no dejar el trámite para el último momento y utilizar las herramientas digitales disponibles.

Así puedes consultar si tienes adeudo en trámites vehiculares

Las personas interesadas pueden consultar su adeudo y realizar el pago en línea a través del portal de la Secretaría de Administración y Finanzas, o acudir directamente a las oficinas de recaudación en su municipio.

En Tepic, además, se puede agendar cita para agilizar la entrega de placas.

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Costos con descuento y trámites incluidos en Nayarit

Con el 15% de descuento aplicado, los costos de reemplacamiento para vehículos particulares son los siguientes:



Automóviles: dos mil 408 pesos

Motocicletas: mil 571 pesos

Remolques: mil 571 pesos

Este beneficio también aplica para otros trámites vehiculares como:



Cambio de propietario

Alta de vehículos

Es importante considerar que estos descuentos no incluyen adeudos previos como multas o sanciones, los cuales deberán liquidarse antes de completar el proceso.

Requisitos para cambio de placas en Nayarit durante 2026

Para realizar el trámite, las autoridades solicitan presentar:



Identificación oficial (original y copia)

(original y copia) Verificación física del vehículo por parte del REPUVE

Factura del vehículo (original y copias)

(original y copias) Comprobante de domicilio

Documentación de propietarios anteriores

Recibos de pago de refrendos desde 2019

El gobierno estatal subrayó que estos costos preferenciales aplican únicamente para vehículos particulares, mientras que las unidades de servicio público cuentan con tarifas distintas.

Con esta prórroga, Nayarit busca incrementar el número de vehículos regularizados y reducir rezagos administrativos, al tiempo que brinda un respiro económico a las familias.

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