Escritura tu casa en CDMX este 2026: Costos, requisitos y cómo obtener hasta 80% de descuento

Escriturar un inmueble en la Ciudad de México (CDMX) es un paso obligatorio para acreditar legalmente la propiedad de una casa o departamento. Sin este trámite, realizado ante notario público y registrado oficialmente, no se cuenta con certeza jurídica plena sobre el patrimonio.

En la capital del país, el costo total de escrituración suele ubicarse entre el 4% y el 8% del valor del inmueble, aunque puede reducirse de forma considerable gracias a programas de apoyo vigentes en 2026.

Así será la Jornada Notarial 2026 en CDMX|Gobierno de CDMX

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Costos de escrituración en CDMX 2026

Es importante mencionar que el monto final no depende solo del notario, sino de varios conceptos obligatorios:



Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles

Honorarios notariales : se ubican entre 0.5% y 1.5%. Incluyen la elaboración de la escritura, revisión legal y acompañamiento en el proceso

: se ubican entre 0.5% y 1.5%. Incluyen la elaboración de la escritura, revisión legal y acompañamiento en el proceso Derechos de inscripción : van de 0.2% a 0.5% y permiten que la propiedad quede inscrita en el Registro Público

: van de 0.2% a 0.5% y permiten que la propiedad quede inscrita en el Registro Público Gastos adicionales: avalúo (tres mil a ocho mil pesos) y certificados (dos mil a cinco mil pesos)

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Jornada Notarial 2026 en CDMX: descuentos de hasta 80%

Una de las principales opciones para reducir costos es laJornada Notarial 2026, impulsada por la Dirección General de Regularización Territorial en conjunto con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México.

Este programa estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026 y aplica para inmuebles con valor catastral de hasta dos millones 417 mil pesos.



Descuentos en escrituración en CDMX

60% de descuento: hasta 465 mil pesos 40% : hasta 931 mil pesos 30% : hasta 1.39 millones 20% : hasta 1.7 millones 10% : hasta 2.4 millones

Apoyos en herencias y sucesiones

Hasta 80% de descuento en trámites sucesorios 40% para rangos mayores



Para acceder, es necesario tramitar un “talón” en oficinas de la Dirección General de Regularización Territorial.

¿Cuánto tarda escriturar en CDMX?

El proceso completo puede demorar entre cuatro y 12 semanas. Esto depende de la notaría, la integración de documentos y los tiempos del Registro Público de la Propiedad.

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Recomendaciones para ahorrar al escriturar en CDMX

Antes de iniciar el trámite, toma en cuenta:



Solicitar cotizaciones en distintas notarías

en distintas notarías Verificar que el inmueble no tenga adeudos

Revisar que el avalúo esté actualizado

Aprovechar programas como la Jornada Notarial

Además, durante estas jornadas también se ofrecen testamentos a bajo costo, desde 733 pesos para adultos mayores, lo que facilita la planeación patrimonial.

Escriturar en CDMX no solo formaliza la compra de un inmueble, también protege al propietario ante fraudes, permite acceder a créditos y facilita futuras operaciones como ventas o herencias.

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