Chambéale con amor, el programa que da 10 mil pesos a personas de escasos recursos, así puedes hacer el trámite
El programa social “Chambéale con amor” busca apoyar a los adultos con personas bajo su cuidado y que tengan escasos recursos; estos son los requisitos.
Cada alcaldía de la Ciudad de México (CDMX) cuenta con una serie de programas para ayudar a sus habitantes, uno de ellos es "Chambéale con amor", que entrega la demarcación Cuauhtémoc y que va dirigido a las personas de escasos recursos.
El programa consiste en un apoyo de 10 mil pesos para promover el acceso equitativo a los recursos. Es por ello que la alcaldía recibirá las solicitudes durante dos días para seleccionar un total de 200 personas para que sean parte de este programa social.
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¿Cuáles son los requisitos?
- Ser habitante de la alcaldía Cuauhtémoc
- Tener entre 18 y 60 años con 11 meses al momento del registro
- Tener al menos un dependiente económico (hijos, adultos mayores o personas con discapacidad bajo su cuidado)
- Contar con un ingreso familiar per cápita mensual inferior a la Línea de Pobreza Urbana y el costo de la Canasta Normativa de Satisfactores Esenciales (CNSE) determinados por el EVALÚA CDMX
- No ser persona trabajadora de la alcaldía Cuauhtémoc bajo ningún régimen ni desempeñar cargos como servidor público en cualquier nivel de la Administración Pública (local o federal)
- No ser beneficiaria/o de ningún otro programa social, transferencia monetaria otorgada por el Gobierno de la CDMX, alcaldías o Gobierno Federal
Documentos para solicitar el apoyo de 10 mil pesos
Copia para el expediente, y original de los siguientes documentos:
- Formato oficial de ingreso al Programa Social proporcionado por la Dirección de Desarrollo y Formato Económico, debidamente firmado bajo protesta de decir la verdad
- Credencial para votar vigente (INE) con domicilio en la demarcación, pasaporte o cartilla del Servicio Militar Nacional
- Comprobante de domicilio expedido en los últimos tres meses (agua, predial, teléfono, gas, luz o constancia de residencia)
Documento autógrafo proporcionado por la alcaldía, mediante el cual la persona declarará bajo el principio de buena fe y apercibido de las sanciones legales en caso de falsedad lo siguiente:
- Responsabilidad de cuidados: Ser responsable de la manutención o cuidado de al menos un dependiente económico (hijos, adultos mayores, personas con discapacidad o familiares directos)
- Acta de nacimiento de al menos un dependiente económico para acreditar la carga de cuidados
- CURP solo si no es visible en la identificación oficial
¿Cómo hacer el registro?
Las personas interesadas deben acudir a la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc, ubicada en calle Aldama y Mina sin número, colonia Buenavista los días 30 de marzo y 1 de abril de 2026, en un horario de 9:00 a 16:00 horas para registrarse al programa.
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