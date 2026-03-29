Chambéale con amor, el programa que da 10 mil pesos a personas de escasos recursos, así puedes hacer el trámite

Cada alcaldía de la Ciudad de México (CDMX) cuenta con una serie de programas para ayudar a sus habitantes, uno de ellos es "Chambéale con amor", que entrega la demarcación Cuauhtémoc y que va dirigido a las personas de escasos recursos.

El programa consiste en un apoyo de 10 mil pesos para promover el acceso equitativo a los recursos. Es por ello que la alcaldía recibirá las solicitudes durante dos días para seleccionar un total de 200 personas para que sean parte de este programa social.

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¿Cuáles son los requisitos?

Ser habitante de la alcaldía Cuauhtémoc

Tener entre 18 y 60 años con 11 meses al momento del registro

Tener al menos un dependiente económico (hijos, adultos mayores o personas con discapacidad bajo su cuidado)

Contar con un ingreso familiar per cápita mensual inferior a la Línea de Pobreza Urbana y el costo de la Canasta Normativa de Satisfactores Esenciales (CNSE) determinados por el EVALÚA CDMX

No ser persona trabajadora de la alcaldía Cuauhtémoc bajo ningún régimen ni desempeñar cargos como servidor público en cualquier nivel de la Administración Pública (local o federal)

No ser beneficiaria/o de ningún otro programa social, transferencia monetaria otorgada por el Gobierno de la CDMX, alcaldías o Gobierno Federal

Documentos para solicitar el apoyo de 10 mil pesos

Copia para el expediente, y original de los siguientes documentos:

Formato oficial de ingreso al Programa Social proporcionado por la Dirección de Desarrollo y Formato Económico, debidamente firmado bajo protesta de decir la verdad

Credencial para votar vigente (INE) con domicilio en la demarcación, pasaporte o cartilla del Servicio Militar Nacional

Comprobante de domicilio expedido en los últimos tres meses (agua, predial, teléfono, gas, luz o constancia de residencia)



Documento autógrafo proporcionado por la alcaldía, mediante el cual la persona declarará bajo el principio de buena fe y apercibido de las sanciones legales en caso de falsedad lo siguiente:

Responsabilidad de cuidados: Ser responsable de la manutención o cuidado de al menos un dependiente económico (hijos, adultos mayores, personas con discapacidad o familiares directos)

Acta de nacimiento de al menos un dependiente económico para acreditar la carga de cuidados

CURP solo si no es visible en la identificación oficial

¿Cómo hacer el registro?

Las personas interesadas deben acudir a la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc, ubicada en calle Aldama y Mina sin número, colonia Buenavista los días 30 de marzo y 1 de abril de 2026, en un horario de 9:00 a 16:00 horas para registrarse al programa.

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