Adiós al subsidio del 100% de la tenencia en Edomex: esta es la fecha límite para no pagar el impuesto completo

Miles de automovilistas del Estado de México tienen la oportunidad de beneficiarse del subsidio a la tenencia en Edomex antes de que concluya el plazo. La fecha límite para no pagar el impuesto completo es en abril, y quienes cumplan los requisitos solo cubrirán el costo del refrendo vehicular.

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Fecha límite para no pagar el impuesto completo de tenencia en Edomex

El programa de subsidio a la tenencia en Edomex tiene vigencia hasta el 6 de abril de 2026. Los propietarios de vehículos con placas del Estado de México deben cubrir el refrendo antes de esa fecha para acceder al beneficio fiscal establecido por las autoridades estatales.

Quienes no realicen el pago dentro del periodo señalado por la Secretaría de Finanzas deberán cubrir el monto total de la tenencia, además del refrendo correspondiente. Ese escenario representa un gasto considerablemente mayor al que implicaría cumplir el trámite con anticipación.

Para 2026, el refrendo vehicular tiene un costo de 990 pesos para automóviles y 731 pesos para motocicletas. Con ese pago realizado antes de la fecha límite, los contribuyentes acceden automáticamente al subsidio del 100% sobre el impuesto de tenencia.

Los vehículos que perderán el beneficio del subsidio del 100% de tenencia en Edomex. |Getty Images

¿Qué autos pueden obtener el subsidio del 100%?

El subsidio del 100% aplica para vehículos que cumplen criterios fiscales y administrativos definidos por la autoridad mexiquense. No basta con tener auto particular: el beneficio exige placas recientes, adeudos liquidados y pago del refrendo 2026 dentro del plazo oficial.

Vehículos con placas expedidas a partir de 2021.

Unidades con valor factura menor a 638 mil pesos con IVA incluido.

Autos sin adeudos de tenencia o refrendo de años anteriores.

Vehículos cuyo propietario cubra el refrendo 2026 antes del 6 de abril.

¿Cómo pagar el refrendo en el Estado de México?

El pago del refrendo en el Estado de México se realiza desde el portal oficial de servicios al contribuyente, con el número de placa. Tras generar la línea de captura, el trámite puede liquidarse en línea o en comercios autorizados.

Ingresar al portal oficial de servicios al contribuyente del Estado de México.

Capturar el número de placa del vehículo.

Generar la línea de captura correspondiente.

Elegir pago en línea o pago presencial en bancos y tiendas autorizadas.

Conservar el comprobante para validar el trámite dentro del plazo oficial.

Las autoridades estatales recomiendan no posponer el trámite hasta los días previos al cierre del programa. Actuar con anticipación garantiza el ahorro y evita contratiempos técnicos que puedan surgir cerca de la fecha límite del 6 de abril.