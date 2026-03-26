Próximo pago de Mi Beca para Empezar 2026: fecha confirmada y montos para preescolar y primaria

Mi Beca para Empezar 2026 continúa con sus depósitos mensuales para estudiantes de educación básica en la Ciudad de México con una nueva fecha de depósito.

Según lo informado hasta el momento, se espera que el próximo pago se lleve a cabo a inicios de abril, con diversos montos de acuerdo con el grado académico de los beneficiarios.

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¿Cuándo es el próximo pago de Mi Beca para Empezar?

De acuerdo con el calendario del programa y la información difundida por el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), el siguiente depósito corresponde al mes de abril y está programado para el 1 de abril de 2026, manteniendo el patrón de pagos al inicio de cada mes.

Este depósito representa el octavo pago del ciclo escolar 2025-2026. Como en meses anteriores, el recurso se entregará el mismo día para todos los inscritos, salvo algún ajuste extraordinario.

Para quienes reciben Mi Beca para Empezar, el próximo depósito se tiene previsto a partir del 1 de abril.



Montos:

Preescolar: $600

Primaria: $650

CAM: $600 pic.twitter.com/i7CoAfsK2t — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) March 25, 2026

Montos de Mi Beca para Empezar en 2026

Los montos del programa se mantienen vigentes para el ciclo escolar 2025-2026 y varían según el nivel educativo de los estudiantes.

Los apoyos mensuales son:

Preescolar: $600 pesos

$600 pesos Primaria: $650 pesos

$650 pesos Centros de Atención Múltiple (CAM): $600 pesos

Estos recursos están destinados a apoyar gastos escolares y necesidades básicas de los estudiantes, con el objetivo de fortalecer su permanencia en el sistema educativo.

¿Cómo se realiza el pago de Mi Beca para Empezar 2026?

A diferencia de otros programas sociales, Mi Beca para Empezar no entrega dinero en efectivo ni permite retiros en cajeros automáticos. El apoyo se deposita en una tarjeta electrónica vinculada a la aplicación “Obtén Más”, gestionada por el Fibien.

Esta tarjeta solo puede utilizarse en establecimientos autorizados dentro de la Ciudad de México, donde los beneficiarios pueden adquirir productos como alimentos, útiles escolares, uniformes, libros y otros insumos necesarios para la educación.

Entre los comercios donde puede usarse se encuentran:

Papelerías

Supermercados

Tiendas de ropa

Negocios con terminal de pago electrónico

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