Adiós a la Tenencia vehicular 100% gratis en Puebla: los autos tienen los días contados y la fecha límite se acerca

Para muchos automovilistas, la posibilidad de no pagar la tenencia vehicular en Puebla se ha convertido en un alivio año con año. Sin embargo, este beneficio no es automático ni permanente, y en 2026 depende de cumplir con ciertos requisitos dentro de un plazo específico.

Aunque el subsidio del 100% se mantiene, hay una condición clave que define quiénes pueden conservarlo. Con la fecha límite cada vez más cerca, conviene tener claro qué se debe hacer para evitar perder este apoyo.

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Fecha límite para mantener la tenencia gratis en Puebla

Para conservar el descuento total en la tenencia, es necesario cubrir el pago del Control Vehicular 2026 antes del 31 de marzo. Este trámite tiene un costo de 700 pesos y es indispensable para acceder al beneficio.

No se trata de una exención automática. El apoyo aplica únicamente si el vehículo no tiene adeudos previos, ya sea por tenencia, control vehicular o fotoinfracciones. De lo contrario, el subsidio se cancela.

Este esquema abarca vehículos particulares, de transporte privado, mercantil e incluso unidades oficiales, por lo que el impacto de no cumplir con la fecha puede afectar a un amplio número de propietarios.

Recuerda que tienes hasta el 31 de marzo para pagar tu control vehicular y acceder al 100% de apoyo en el pago de Tenencia 🚗💳



El @Gob_Puebla reitera su compromiso con la economía de las familias poblanas, facilitando trámites ágiles y accesibles.



Para acceder a este… pic.twitter.com/wLXVHp9w5d — Secretaría de Planeación Finanzas (@SPFAGobPue) March 18, 2026

¿Qué pasa si no pagas antes del 31 de marzo?

Quienes no realicen el pago dentro del plazo pierden el acceso al subsidio y deberán cubrir la tenencia completa. Este monto no es fijo, ya que depende del valor del vehículo, por lo que puede ser significativamente mayor al costo del control vehicular.

Además, el adeudo puede acumularse con otros pendientes, lo que complica trámites futuros y eleva el gasto total. Por eso, aunque el pago de 700 pesos puede parecer opcional, en realidad funciona como la llave para evitar un cargo mucho más alto.

En contraste, los vehículos eléctricos e híbridos mantienen beneficios fiscales, ya que continúan exentos como parte de las políticas de movilidad sustentable.

El trámite puede realizarse en línea, en oficinas recaudadoras o en establecimientos autorizados, lo que facilita cumplir antes de la fecha límite. Con esto, los automovilistas pueden mantener el subsidio y evitar sorpresas en su bolsillo.

En ese sentido, la tenencia gratis en Puebla no desaparece, pero sí tiene condiciones claras. Y con el 31 de marzo cada vez más cerca, el margen para conservar este beneficio se reduce.

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