Anuncian desvíos en la autopista México-Puebla por más de un mes

¡Atención conductores! Si sueles utilizar la autopista México - Puebla, es mejor que vayas buscando alternativas, ya que Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó de desvíos parciales por labores de mantenimiento que durarán más de un mes.

Los trabajos de mejora se realizarán del 17 de marzo al 30 de abril de 2026, del kilómetro 17 al 22 de la autopista, es decir por mes y medio, en ambos sentidos, por lo que CAPUFE hizo un llamado a los conductores a tomar precauciones.

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¿Cómo serán los desvíos en la autopista México-Puebla?

Los trabajos de mantenimiento los realizará el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México, por lo que habrá desvíos parciales en los carriles centrales para ambos sentidos, en un horario de 10:00 a 17:00 horas y de 22:00 a 5:00 horas, de lunes a viernes.

Ante los inconvenientes que estos desvíos puedan causarle a los miles de conductores que transitan por la autopista, la cual es considerada como una de las más importantes, les pide salir con mayor anticipación y reducir la velocidad al aproximarse a la zona.