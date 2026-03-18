El SIAPA lo confirma: a este grupo de mexicanos les corresponde una tarifa especial en el pago del agua
El SIAPA definió quiénes califican para pagar menos por el servicio de agua y cómo pueden hacer el trámite.
Reducir el costo del pago del agua para los sectores más vulnerables es el objetivo de un programa que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) tiene disponible. Los grupos con tarifa especial ya están definidos, y el trámite para acceder a este beneficio es más sencillo de lo que muchos creen.
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¿Quiénes pueden acceder a la tarifa especial del SIAPA?
El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado diseñó este esquema de beneficios para personas en condiciones particulares, con el propósito de aliviar su carga económica y garantizar el acceso al servicio básico de agua potable en la zona metropolitana.
Los perfiles elegibles para esta reducción tarifaria son los siguientes:
- Personas de la tercera edad
- Personas con discapacidad
- Personas pensionadas
- Personas jubiladas
- Viudas
Cualquier usuario que pertenezca a uno de estos grupos tiene derecho a una reducción en su tarifa, siempre con la condición de completar previamente su inscripción formal al programa de Beneficencia del organismo.
⚠️¡Atención!⚠️— Siapagdl (@siapagdl) February 19, 2026
En el #SIAPA contamos con tarifas especiales para grupos vulnerables💧
Si perteneces a alguno de estos casos, acude a cualquiera de nuestros centros operativos y conoce los requisitos para obtener este beneficio.
¡Estamos para apoyarte!🙌 pic.twitter.com/secA27VktH
¿Cómo acceder a la tarifa especial en el pago del agua?
El primer paso para obtener este beneficio es acudir de forma presencial a cualquiera de los centros operativos del SIAPA, donde el personal orienta a cada solicitante sobre los requisitos y los documentos necesarios para completar el registro de manera correcta.
El organismo no especifica de forma pública una lista cerrada de documentos, por lo que la visita directa a sus instalaciones es el canal oficial para obtener información actualizada, precisa y adaptada a cada caso particular.
Desde el SIAPA, la invitación a estos sectores es clara: informarse y realizar el trámite sin demora, ya que el programa busca garantizar condiciones dignas de acceso al agua para quienes más requieren el apoyo institucional.
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