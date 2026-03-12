El error más común al pagar el refrendo 2026 en línea en Jalisco y cómo solucionarlo

Para miles de automovilistas, pagar el refrendo vehicular 2026 en Jalisco desde casa parece fácil, pero un error muy común en línea frena el trámite al final. Saber cómo solucionarlo evita cargos extra, ahorra tiempo y ayuda a conservar descuentos, verificación subsidiada y beneficios oficiales este año vigente.

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El error más común al pagar el refrendo 2026 en Jalisco en línea

Varios usuarios reportaron un obstáculo recurrente en el portal oficial de pago del refrendo 2026 Jalisco. Al seleccionar ciertos bancos durante el proceso en línea, el sistema solicita una "clave" que no aparece especificada en ningún lugar visible del sitio.

Este problema no es técnico ni exclusivo de un solo banco; distintas entidades financieras generan esa pantalla de "clave" sin ofrecer instrucción alguna al usuario. La confusión provoca que muchos abandonen el trámite sin completarlo, aunque la solución esté a un clic de distancia.

La clave del malentendido es la elección del método de pago. Seleccionar directamente el banco en el portal activa ese campo adicional no solicitado por Visa ni Mastercard, lo cual paraliza el proceso innecesariamente y genera frustración en el contribuyente.

Elegir mal la opción bancaria puede generar cargos y demoras innecesarias|Getty Images

¿Cómo solucionar ese error de forma fácil, rápida y segura?

La solución al error más común en línea es concreta: en lugar de elegir el banco propio en el menú del portal, el usuario debe seleccionar directamente la opción genérica "Visa o Mastercard". Desde ahí, cualquier tarjeta de débito o crédito funciona sin inconvenientes ni campos adicionales.

Con ese cambio, el portal no solicita ninguna clave extra y el pago del refrendo 2026 Jalisco avanza sin interrupciones. Conviene tener a la mano la tarjeta de circulación para ingresar los datos del vehículo con exactitud y evitar rechazos por información incorrecta.

Un detalle que no debe pasar inadvertido: todos los bancos aplican una comisión de $7.99 pesos por el servicio digital, pero algunos cobran hasta $100 pesos si se usa su portal específico. Elegir la opción genérica no solo resuelve el error; también reduce el costo total del trámite.