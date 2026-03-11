Beca Jóvenes Creadores 2026: esta es la fecha límite para obtener el apoyo de hasta $120,000 pesos

Las y los artistas jóvenes en México tienen una nueva oportunidad para financiar sus proyectos creativos gracias al lanzamiento de la beca Jóvenes Creadores 2026, la cual ya abrió su registro, ofreciendo apoyos de hasta $120 mil pesos para desarrollar obras en distintas disciplinas artísticas.

El programa forma parte del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC) y está dirigido a personas de entre 18 y 34 años que quieran trabajar en un proyecto de creación artística con acompañamiento de tutores y encuentros de intercambio con otros creadores.

Las personas seleccionadas recibirán 12 pagos mensuales de $10 mil pesos, lo que suma $120 mil pesos durante un año, periodo que abarcará de diciembre de 2026 a noviembre de 2027.

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Fecha límite para registrarse a Jóvenes Creadores 2026

El registro en línea comenzó el 4 de marzo de 2026 y tiene diferentes fechas de cierre según la disciplina artística.

Estas son las fechas límite para enviar la solicitud:

8 de abril de 2026: Arquitectura, Artes Visuales, Artes Aplicadas y Artes y Tradiciones Populares

Arquitectura, Artes Visuales, Artes Aplicadas y Artes y Tradiciones Populares 9 de abril de 2026: Danza, Letras, Letras en Lenguas Indígenas y Música

Danza, Letras, Letras en Lenguas Indígenas y Música 10 de abril de 2026: Diseños escénicos, Medios audiovisuales y Teatro

El registro debe realizarse en la plataforma Foncaenlinea, utilizando una cuenta vinculada a LlaveMX.

El apoyo público a las nuevas generaciones que están construyendo el presente y el futuro cultural de México es un compromiso sostenido.@cultura_mx a través de @SistemaCreacion abre la convocatoria Jóvenes Creadores, un programa que impulsa el desarrollo de proyectos artísticos… pic.twitter.com/bHyYDT9t1i — Claudia Curiel de Icaza (@ccurieldeicaza) March 5, 2026

Quiénes pueden solicitar la beca Jóvenes Creadores

La convocatoria está dirigida a jóvenes artistas que quieran desarrollar un proyecto individual de creación de obra nueva.

Existen dos categorías para participar:

Joven Creador: para quienes están iniciando su desarrollo artístico y aún no han exhibido o publicado su obra.

para quienes están iniciando su desarrollo artístico y aún no han exhibido o publicado su obra. Joven Creador con trayectoria: para artistas que ya han presentado su trabajo o han recibido reconocimientos en su disciplina.

Además de cumplir con el rango de edad, las personas interesadas deben presentar documentación personal y un expediente que respalde su propuesta artística.

Disciplinas artísticas que participan

La convocatoria contempla proyectos en distintas áreas culturales, entre ellas:

Arquitectura

Artes visuales

Artes aplicadas

Artes y tradiciones populares

Danza

Letras

Letras en lenguas indígenas

Medios audiovisuales

Música

Teatro

Diseño escénico

En total, la convocatoria contempla hasta 225 estímulos para jóvenes artistas de todo el país.

Durante el desarrollo del proyecto, las y los beneficiarios participarán en encuentros de trabajo con tutores especializados, además de presentar un fragmento de su obra en una muestra artística pública al finalizar el proceso creativo.

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