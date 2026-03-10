La Beca Ana Frank 2026 ya abrió convocatoria: estos son los requisitos y la fecha límite para el registro

Para jóvenes interesados en temas de derechos humanos, memoria histórica y liderazgo social, ya existe una nueva oportunidad académica. La Beca Ana Frank 2026 abrió su convocatoria para estudiantes en México que quieran participar en un programa internacional enfocado en la educación, la convivencia y el respeto por la diversidad.

Esta iniciativa es impulsada por el Centro Ana Frank para América Latina en colaboración con la empresa Merck y tiene como objetivo reconocer a jóvenes que muestren compromiso con su comunidad. A través de esta beca, los seleccionados podrán participar en un programa educativo internacional relacionado con la historia de Ana Frank y la promoción de valores como la tolerancia y la memoria histórica.

Beca Ana Frank 2026: requisitos y fecha límite para el registro

La convocatoria de la Beca Ana Frank 2026 está dirigida a jóvenes residentes en México que deseen involucrarse en proyectos educativos o sociales vinculados con los derechos humanos y la cultura de paz.

Entre los principales requisitos para participar se encuentran:

Tener entre 16 y 21 años de edad

Vivir en México

Mostrar interés o experiencia en proyectos sociales, educativos o comunitarios

Completar el registro dentro del plazo establecido en este enlace .

El registro para participar en esta convocatoria permanecerá abierto hasta el 17 de mayo de 2026.

Los seleccionados podrán visitar la Casa de Ana Frank en Ámsterdam. |Imagen Ilustrativa

Qué incluye la Beca Ana Frank 2026

Las personas seleccionadas formarán parte del 4º Programa de Intercambio para Jóvenes Latinoamericanos, que se realizará del 23 al 30 de agosto de 2026 en las ciudades de Ámsterdam y La Haya, en Países Bajos.

Durante aproximadamente una semana, los participantes tomarán parte en actividades educativas, talleres y visitas a instituciones internacionales relacionadas con la memoria histórica y los derechos humanos.

En total se otorgarán dos becas completas, las cuales cubren:



Pasaje aéreo

Alojamiento

Transporte local

Alimentación

Participación en el programa educativo

Es importante considerar que algunos gastos no están incluidos, como trámites de documentación, autorizaciones para menores de edad o el seguro médico internacional obligatorio.

Cómo será el proceso de selección

Las postulaciones serán analizadas por un comité integrado por representantes del Centro Ana Frank para América Latina y especialistas designados por Merck.

El proceso contempla varias etapas y entre los puntos más importantes destacan:

La selección final considerará únicamente dos jóvenes ganadores

Las decisiones del comité serán definitivas

La etapa final incluirá una entrevista virtual individual

El compromiso de los jóvenes seleccionados

Además de participar en el viaje académico, los ganadores de la Beca Ana Frank 2026 también deberán asumir un compromiso posterior con el proyecto educativo.

Tras su regreso, los becarios se integrarán durante seis meses a la Red Iberoamericana de Jóvenes Ana Frank, donde participarán en encuentros virtuales periódicos y desarrollarán actividades para difundir el legado de Ana Frank en sus comunidades.

El objetivo es que la experiencia no se limite al viaje, sino que se traduzca en proyectos educativos y acciones que promuevan la memoria histórica y los derechos humanos entre otros jóvenes.

