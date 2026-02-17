¿Tienes un clásico en el garaje? México estrena placas históricas que eliminan restricciones de circulación
Los vehículos con más de 30 años podrán acceder a placas históricas que reconocen su valor histórico y eliminan varios trámites obligatorios.
La movilidad de autos clásicos en México entra en una nueva etapa a partir de 2026. El Gobierno de México confirma la creación de placas históricas para vehículos con más de tres décadas de antigüedad, un esquema que busca proteger el patrimonio automotor y simplificar obligaciones administrativas.
Esta medida permitirá que ciertos modelos queden fuera de restricciones como la verificación vehicular o programas de circulación, siempre que cumplan requisitos técnicos estrictos.
Qué autos pueden solicitar las placas históricas en México
El nuevo esquema contempla a vehículos modelo 1996 o anteriores, siempre que conserven al menos el 80% de sus componentes originales, tanto en carrocería como en motor. Para obtener el registro histórico, el automóvil debe superar una revisión técnica especializada que certifica su autenticidad.
La evaluación se realiza con la participación de la Secretaría de Movilidad y del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica, organismo adscrito al Instituto Politécnico Nacional. Solo tras ese dictamen se autoriza el trámite.
Entre los modelos que podrían encajar en este programa aparecen vehículos populares y deportivos de los años noventa. Por ejemplo:
- Sedanes compactos de producción masiva de esa década
- Coupés deportivos de fabricantes europeos
- Modelos japoneses con amplia presencia en el mercado nacional
- Vehículos de lujo que mantengan configuración original
Cuáles son los beneficios del registro histórico
Obtener placas históricas concede ventajas administrativas y de circulación que alivian la carga regulatoria de los propietarios. Entre los beneficios destacados se encuentran:
- Exención de verificación vehicular
- Exclusión de programas restrictivos de circulación
- Reconocimiento oficial como vehículo histórico
- Acceso a esquemas de aseguramiento especializados
- Trámites administrativos simplificados
Cómo tramitar las placas y cuánto cuestan
El primer paso consiste en acudir al CIITEC para la inspección física y mecánica. Si el vehículo supera la evaluación, el propietario recibe un dictamen oficial. Este documento permite iniciar el proceso digital ante la Secretaría de Movilidad, donde se presentan identificación, comprobante de domicilio, factura del automóvil y constancia de baja de placas anteriores.
Para 2026, las autoridades estiman costos aproximados de:
- Dictamen técnico: alrededor de 750 pesos
- Expedición de placas históricas: cerca de 972 pesos
