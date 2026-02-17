Evita multas: Los conductores en Edomex que deben completar la Verificación Vehicular antes del 28 de febrero

La verificación vehicular continúa como un requisito obligatorio en el Estado de México durante 2026, con plazos específicos según el color del engomado y la terminación de las placas. Para el bimestre enero-febrero, los automovilistas con engomado amarillo y placas 5 o 6 afrontan la fecha límite del 28 de febrero.

No cumplir con este trámite ambiental supone multas considerables y gastos adicionales, por lo que conviene revisar el calendario, preparar la documentación y agendar la cita con antelación.

Calendario de verificación vehicular y sanciones económicas

El programa de verificación se organiza por periodos bimestrales para ordenar la afluencia de vehículos. Durante febrero, el grupo prioritario corresponde a los coches con engomado amarillo. También se acerca el turno de los autos con engomado rosa, placas 7 y 8, cuyo periodo concluye el 31 de marzo.

La autoridad ambiental advierte que ignorar el calendario genera penalizaciones. En 2026, la multa por no verificar dentro del plazo alcanza los 3.394 pesos. Si el retraso continúa, el conductor afronta el pago de la sanción extemporánea más el costo de la verificación y cualquier adeudo pendiente.

Según la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, los costos oficiales por holograma quedan fijados de la siguiente forma:

Holograma 00 : 10,20 UMA — 1.196,56 pesos

: 10,20 UMA — 1.196,56 pesos Holograma 0 : 5,20 UMA — 610,01 pesos

: 5,20 UMA — 610,01 pesos Holograma 1 y 2 : 4 UMA — 469,29 pesos

: 4 UMA — 469,29 pesos Exento (E) y Discapacidad (D): sin costo

Horarios, citas y documentos necesarios

Los verificentros del Estado de México operan de lunes a viernes entre las 8:00 y las 19:00 horas, mientras que el sábado atienden de 8:00 a 15:00. Para evitar contratiempos, el sistema exige cita previa, que permite elegir fecha y hora según la disponibilidad del centro seleccionado.

El día del trámite, el conductor debe presentar documentación básica que acredite la situación del vehículo. Los requisitos habituales incluyen:

Tarjeta de circulación vigente

Comprobante de la última verificación

Factura del vehículo, si es nuevo

Recibo original de multa, en caso de verificación extemporánea

